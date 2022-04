La serie 12 di Xiaomi comprende già i tre modelli Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, tuttavia da mesi si parla anche di una variante Lite e adesso certificazioni e numerosi dettagli sulle specifiche tecniche avvicinano sensibilmente il lancio di questo quarto modello identificato come Xiaomi 12 Lite 5G.

Le nuove informazioni appena emerse si aggiungono a quelle messe insieme nelle settimane addietro: dai render che ne svelavano l’aspetto, alle prime conferme dal database IMEI, passando per il possibile lancio europeo e per i dettagli sulla scheda tecnica.

Xiaomi 12 Lite 5G: certificazioni, benchmark e specifiche

Già report precedenti avevano svelato che l’inedito smartphone Xiaomi con model number 2203129G avrebbe calcato le scene internazionali con la denominazione commerciale di Xiaomi 12 Lite 5G e adesso il dispositivo ha ottenuto la certificazione dell’autorità cinese FCC (Federal Communications Commission).

Da questa si apprende che lo smartphone potrebbe arrivare in tre configurazioni, vale a dire: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sette, in totale, le bande 5G supportate, ovvero SA: n5 / n7 / n66 / n77 / n78; NSA: n5 / n7 / n38 / n41 / n66 / n77 / n78.

Per il resto, il nuovo smartphone di Xiaomi sarà dotato di supporto per Wi-Fi a 5,8 GHz, NFC, Bluetooth e dual SIM e arriverà sul mercato con Android 12 e la MIUI 13 out of the box. Al netto di questi pochi ma comunque significativi dettagli, la certificazione FCC non ci permette di conoscere altro.

Tuttavia, il leaker Abhishek Yadav (@yabhishekhd) segnala come Xiaomi 12 Lite 5G sia anche passato per il benchmark Geekbench — che di recente ha redarguito anche Xiaomi, la quale si è poi giustificata — e abbia ricevuto altre importanti certificazioni, tra cui quella dell’EEC (Eurasian Economic Commission). Quanto detto è visibile negli screenshot sottostanti, intanto potete trovare lo smartphone nel database di Geekbench a questo link e la certificazione della FCC a questo link.

Previous Next Fullscreen

Il leaker mette insieme le (poche) specifiche tecniche così confermate di Xiaomi 12 Lite 5G:

SoC Qualcomm Snapdragon 778G

Android 12

MIUI 13

NFC

tagli di memoria 6GB+128GB, 8GB+128GB e 8GB+256GB.

Xiaomi 12 Lite 5G: possibili specifiche tecniche

Al netto di queste magre conferme, vale la pena riepilogare brevemente le specifiche tecniche che precedenti indiscrezioni hanno attribuito allo smartphone.

Xiaomi 12 Lite 5G dovrebbe disporre di un display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz; dovrebbe trattarsi di un pannello con bordi curvi con sensore per le impronte digitali (prodotto dalla Goodix) ovviamente integrato al di sotto.

Detto del SoC, il comparto fotografico dovrebbe contare una fotocamera anteriore inserita nel solito foro nel display e una tripla fotocamera posteriore, con la principale da 64 megapixel (probabilmente un Samsung ISOCELL GW3) affiancata da una ultra-grandangolare e una terza fotocamera per le macro.

Per tutti i dettagli mancanti, purtroppo, non ci resta che attendere, anche se l’attesa potrebbe essere breve.

Leggi anche: Recensione Xiaomi 12 e Xiaomi 12X

In copertina Xiaomi 12