Nella giornata odierna, gli occhi sono sicuramente puntati sulla presentazione della serie Xiaomi 12 (seguiremo l’evento in diretta). Secondo quanto emerso finora, all’appello dovrebbe mancare il medio-gamma Xiaomi 12 Lite, mostratosi qualche settimana fa in alcuni render che ne mostravano l’aspetto.

Una notizia, giunta pochi minuti fa, conferma tutte le specifiche tecniche trapelate finora sul prossimo smartphone che è stato beccato in un passaggio sul database IMEI.

Xiaomi 12 Lite avvistato sul database IMEI

A divulgare la notizia, ci ha pensato il portale xiaomiui.net che ha individuato un “prossimo smartphone a marchio Xiaomi contraddistinto dal codice di modello 2203129G”.

Dall’immagine sottostante, viene confermato il nome commerciale Xiaomi 12 Lite, dando ulteriore conferma circa lo smartphone avvistato sul database IMEI.

Per quanto riguarda le specifiche, vengono confermate tutte quelle finora pervenute sullo smartphone, che lo configurano come una via di mezzo tra Xiaomi 12 e Xiaomi CIVI.

Xiaomi 12 Lite (nome in codice taoyao o L9), sarà dotato di un display OLED curvo con una diagonale da 6,55”, risoluzione Full HD+ in 20:9 (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 120 Hz; per la prima volta per quanto riguarda la serie Lite di Xiaomi, lo smartphone sarà dotato di sensore per le impronte digitali (prodotto dalla Goodix) sotto al display (Xiaomi 11 Lite 5G NE, ad esempio, lo aveva all’interno del pulsante di accensione-spegnimento).

Il SoC scelto da Xiaomi per il suo medio-gamma potrebbe essere lo Snapdragon 778G+ di Qualcomm, versione leggermente più potente rispetto allo Snapdragon 778G presente sul predecessore.

Per quanto concerne le altre specifiche, lo smartphone sarà dotato di speaker stereo e la tripla fotocamera posteriore sarà dotata di un sensore principale da 64 MP, Samsung ISOCELL GW3, un sensore ultra-grandangolare e un sensore macro. Tuttavia, le ottiche non dovrebbero essere stabilizzate.

Lo smartphone dovrebbe arrivare con la versione software MIUI 13 basata su Android 12, out-of-the-box.

Quando arriverà sul mercato?

Non vi sono date certe sulla presentazione di Xiaomi 12 Lite o sul prezzo a cui il produttore cinese deciderà di posizionarlo; tuttavia, vista la quantità crescente di rumor al riguardo, non dovrebbe mancare molto alla sua presentazione.

Intanto, però, ci concentriamo sulla presentazione della serie Xiaomi 12, in programma per oggi alle 13:00.

