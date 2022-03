Da pochi giorni è stata ufficializzata la nuova gamma Xiaomi 12 per il mercato globale, dopo il lancio per il mercato cinese avvenuto a fine dicembre. La nuova Xiaomi 12 Series si compone di tre varianti ma potrebbe presto registrare l’arrivo di una nuova versione che andrà ad arricchire l’offerta di smartphone di Xiaomi che, come da tradizione, registra aggiornamenti su base mensile.

Xiaomi, infatti, ha in cantiere il lancio del nuovo Xiaomi 12 Lite 5G, smartphone destinato a rappresentare la proposta d’accesso alla gamma, posizionandosi al di sotto dello Xiaomi 12X che, con il suo Snapdragon 870, è disponibile in Italia a partire da 699 euro. Il futuro Xiaomi 12 Lite 5G sarà, invece, uno smartphone di fascia media che, come da tradizione Xiaomi, proporrà un ottimo rapporto qualità/prezzo. Le ultime indiscrezioni confermano un lancio imminente per il nuovo mid-range. Vediamo i dettagli sul nuovo smartphone in arrivo nelle prossime settimane.

Xiaomi 12 Lite 5G: ecco la quarta variante della Xiaomi 12 Series

Secondo un nuovo report di queste ore di Xiaomiui, il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G sarà la nuova proposta d’accesso alla gamma Xiaomi 12 Series per il mercato globale. Lo smartphone sarebbe già in fase di test ed il suo debutto sul mercato europeo potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi. In rete è apparso già un primo render del nuovo mid-range di Xiaomi che è anche stato avvistato nel database IMEI.

Il render conferma un design in linea con i nuovi smartphone della serie appena lanciata da Xiaomi. Piccole modifiche ci saranno al modulo della fotocamera che però riprenderà lo stesso stile della soluzione proposta dai fratelli maggiori del 12 Lite. In sostanza, la strada è spianata. Il progetto è praticamente confermato ed il suo debutto avverrà a breve. Possiamo aspettarci una presentazione e un successivo avvio delle vendite per lo smartphone nel corso della primavera.

Le specifiche e il possibile prezzo

Veniamo al punto più interessante del nuovo report dedicato al futuro Xiaomi 12 Lite. La scheda tecnica dello smartphone sarà completa e dovrebbe garantire prestazioni di ottimo livello. Alla base del progetto ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ in grado di offrire performance di alto livello per la fascia di prezzo e il supporto, oramai essenziale, al 5G. Lo smartphone potrà contare, inoltre, su di un display OLED, con bordi curvi come il resto della gamma Xiaomi 12. La diagonale sarà di 6.55 pollici (quindi un valore intermedio tra Xiaomi 12/12X e il 12 Pro).

Il pannello avrà risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone dovrebbe presentare un sensore principale Samsung ISOCELL GW3 da 64 Megapixel che sarà supportato da un sensore ultra-grandangolare e da uno per le macro. Il sensore di impronte digitali ottico posizionato sotto al display sarà realizzato da Goodix, lo stesso fornitore del resto della gamma Xiaomi 12. Al momento, non ci sono ancora dettagli precisi in merito alla capacità della batteria ed alle altre specifiche.

Tutto da valutare è il prezzo. I riferimenti che abbiamo sono rappresentati dal prezzo dello Xiaomi 12X, in arrivo in Italia con un listino di 699 euro, e del predecessore Xiaomi 11 Lite 5G NE, disponibili con un prezzo di listino di 399 euro. Il nuovo 12 Lite potrebbe piazzarsi intorno ai 400 euro con più con una combinazione più ricca di RAM e storage che potrebbe essere proposta con circa 100 euro in più (di listino). Maggiori dettagli sul nuovo smartphone arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.