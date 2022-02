Già da qualche mese circolano indiscrezioni sul prossimo Xiaomi 12 Lite, smartphone col quale il colosso cinese vorrebbe “fare la guerra” a iPhone 13. Oggi arrivano i render dello smartphone che lasciano ben poco all’immaginazione riguardo al futuro medio-gamma di casa Xiaomi.

La notizia giunge dal portale xiaomiui che, grazie alle informazioni raccolte, ha realizzato dei render sul probabile aspetto definitivo di Xiaomi 12 Lite: lo smartphone appare come una versione zoomata dello Xiaomi 12 presentato in Cina negli ultimi giorni del 2021 e non ancora ufficialmente arrivato dalle nostre parti.

Xiaomi 12 Lite: tutto quello che sappiamo

Guardando alle specifiche, si notano molte somiglianze con lo Xiaomi CIVI, smartphone presentato in Cina lo scorso settembre. Stando ai rumors raccolti, Xiaomi 12 Lite (nome in codice taoyao), dovrebbe essere dotato di un pannello OLED curvo con una diagonale da 6.55”, risoluzione FullHD+ in 20:9 (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 120 Hz; inoltre, per la prima volta per quanto riguarda la serie lite di Xiaomi, il sensore per le impronte digitali (prodotto dalla Goodix) sarà annegato nel display (Xiaomi 11 Lite 5G NE, ad esempio, lo aveva all’interno del pulsante di accensione-spegnimento).

A muovere il tutto ci sarà un chipset di Qualcomm: il report parla di Snapdragon 778+ o un altro SoC più potente, ma sempre della serie Snapdragon 7xx, scovato nel codice di Xiaomi 11 e denominato “Yupik”.

Il comparto fotografico si affiderà a tre fotocamere, alla cui camera principale, che probabilmente sarà la Samsung ISOCELL GW3 da 64 MP, saranno affiancate una camera ultra-grandangolare e una camera per le macro. Non dovrebbe essere, tuttavia, presente la stabilizzazione ottica su nessuna delle lenti. Lo smartphone dovrebbe, invece, essere dotato di speaker stereo.

Lato software, al lancio lo smartphone dovrebbe essere dotato di interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Quando arriverà sul mercato?

Non dovrebbe mancare molto alla presentazione di questo nuovo membro della famiglia Xiaomi 12, visto che rumors precedenti indicavano marzo come mese plausibile per il lancio. Sarà interessante vedere in che fascia di prezzo Xiaomi andrà a porre questo nuovo smartphone.

In principio si parlava anche dell’esistenza di uno Xiaomi 12 Lite Zoom ma, sempre stando al report di xiaomiui, i piani di Xiaomi dovrebbero essere cambiati e il lancio di questo ulteriore membro della famiglia Xiaomi 12 dovrebbe essere stato cancellato.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese