Google ha tantissimi servizi potenti e utili da offrire, ma dà il meglio di sé quando riesce a farli comunicare tra loro alla perfezione per portare dei piccoli ma significativi miglioramenti nella quotidiana esperienza d’uso degli stessi ed è proprio quello che è appena accaduto con Google Traduttore e la tastiera Gboard.

Google Traduttore e Gboard: accoppiata vincente

La novità di cui parliamo è tanto semplice quanto incredibilmente utile: l’applicazione Google Traduttore per Android è stata aggiornata e adesso funziona perfettamente in coppia con Gboard: tutte le volte che l’utente imposta una lingua da tradurre, la tastiera passa automaticamente alla stessa lingua per facilitare la digitazione ed evitare errori.

Questa più profonda integrazione tra i due servizi di Google torna utile soprattutto allorquando si digiti un testo in una lingua non impostata come predefinita sul dispositivo.

I seguenti screenshot valgono più di tante descrizioni a parole: sullo smartphone dell’esempio le lingue impostate come predefinite sono italiano e inglese; aprendo Google Traduttore e traducendo tra queste due lingue, quella principale viene impostata automaticamente e, se le si inverte, anche la tastiera fa lo stesso. Nel terzo screenshot è stato impostato il cinese come lingua da cui tradurre e Gboard ha fatto altrettanto in maniera istantanea. Ovviamente, una volta chiuso Traduttore, Gboard torna alle lingue predefinite del dispositivo.

Come aggiornare Google Traduttore e Gboard

La comoda novità descritta è stata avvistata su uno smartphone fermo ad Android 11 con l’app Gboard aggiornata all’ultima beta e Google Traduttore all’ultima release stabile, vale a dire la 6.33 datata 29 marzo 2022. Le versioni più recenti delle due applicazioni sono disponibili al download dal Google Play Store cliccando sui badge sottostanti.

Google Traduttore:

Gboard:

