Primi aggiornamenti per Samsung Galaxy A53 5G e OnePlus 10 Pro, MIUI 13 per uno Xiaomi

Pochi ma interessanti, gli aggiornamenti software che scopriamo quest’oggi, 1 aprile 2022: dal primo update degli appena lanciati OnePlus 10 Pro e Samsung Galaxy A53 5G alla MIUI 13 con Android 12 che approda su uno smartphone Xiaomi in Europa, passando per delle semplici patch di sicurezza e per un update per un dispositivo smart di Google. Ecco tutte le informazioni di cui necessitate su questi nuovi update software.

Samsung Galaxy A53 5G, A72, A70: le novità degli aggiornamenti

Tre sono gli smartphone Samsung presenti in questa raccolta e sono tutti di fascia media, sebbene appartenenti a tre generazioni diverse.

Per Samsung Galaxy A53 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) si tratta del primo aggiornamento software e non potrebbe essere altrimenti, visto che è stato lanciato da pochissimo (a questo link trovate le informazioni per acquistarlo a rate con Vodafone oppure in un’unica soluzione). Arrivato sul mercato con a bordo già Android 12 e la One UI 4.1, lo smartphone riceve ora alcune importanti ottimizzazioni, tra le quali spicca il fix per la questione GOS (Game Optimizing Service), per la quale Samsung si è recentemente scusata. Non ci sono, invece, nuove patch di sicurezza mensili: Galaxy A53 5G rimane fermo alla SMR di marzo 2022 (di cui trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato). In ogni caso l’aggiornamento è già in distribuzione anche in Italia, il file OTA presenta dimensioni di circa 380 MB e introduce la versione firmware A536BXXU1AVCA. Ecco il changelog ufficiale completo:

Una volta eseguito questo aggiornamento software, il tuo dispositivo:

ottimizzerà le prestazioni della CPU/GPU nelle fasi di gioco iniziali

*manterrà una funzione di gestione delle prestazioni basata sulla temperatura del dispositivo

fornirà la modalità Gestione alternativa delle prestazioni di gioco in Game Booster

consentirà alle applicazioni di terzi di bypassare Servizio di ottimizzazione dei giochi

la stabilità generale del tuo dispositivo è stata migliorata.

L’aggiornamento software include:

Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

Eliminazione di bug.

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione) è un modello di fascia media dello scorso anno, ma tiene un buon ritmo a livello di supporto software: ecco che nel primo giorno del mese di aprile 2022 sta ricevendo le patch di sicurezza di marzo 2022. Questo smartphone, come si evince dall’elenco ufficiale presente sul sito del produttore sudcoreano, è destinatario di aggiornamenti trimestrali, pertanto non riceverà la SMR (Security Maintenance Release) del mese appena iniziato. Tornando all’aggiornamento in roll out in questo momento, la distribuzione è partita dalla Russia e la versione firmware A725FXXU4BVC1 non porta con sé altre novità degne di nota.

Infine, Samsung Galaxy A70, che invece è destinatario di aggiornamenti semestrali, si sta aggiornando negli USA. La versione firmware A705USQS2DVC1 introduce le patch di sicurezza di marzo e nient’altro.

OnePlus 10 Pro: le novità dell’aggiornamento

Spostandoci in casa OnePlus, proprio ieri vi abbiamo raccontato dell’arrivo in Italia del nuovo flagship OnePlus 10 Pro, che già oggi sta ricevendo il suo primo aggiornamento software.

Dal forum ufficiale apprendiamo che il modello indiano riceve la build NE2211_11.A.11, mentre quello europeo la NE2213_11.A.12. Il changelog è lo stesso ed è un concetrato di ottimizzazioni di fotocamera, sistema e connettività:

Camera [Optimized] the speed of focusing for videos shot in SLO-MO mode [Optimized] the quality of taking photos in PORTRAIT mode [Optimized] the white balance effect for the front camera

System [Optimized] fingerprint algorithm and improve the success rate of fingerprint unlocking [Optimized] games performance and fluency [Improved] system stability

Network [Optimized] timeliness and stability of Wi-Fi connections, enhance Wi-Fi experience [Fixed] the issue of unstable mobile signal in specific scenarios.



Da XDA, invece, apprendiamo che queste ottimizzazioni della OxygenOS 12.1 con base Android 12 arrivano in un file OTA da oltre 800 MB.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: le novità dell’aggiornamento

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova versione intermedia MIUI 13.5, dalle novità che la caratterizzeranno ai modelli che — salvo sorprese — non la riceveranno; oggi facciamo un passo indietro e vediamo su quale altro modello a marchio Xiaomi sta arrivando la MIUI 13 con base Android 12 in Europa.

Si tratta di Xiaomi Mi Note 1o Lite, l’update pesa quasi 3 GB, è in roll out a partire dagli utenti Mi Pilot e introduce il firmware V13.0.1.0.SFNEUXM. Purtroppo, alcune novità della MIUI 13 sono rimaste esclusive del mercato cinese e non ci sono neppure le patch di sicurezza più recenti. Ecco, comunque, il changelog e subito sotto gli screenshot dell’aggiornamento:

System

‌Stable MIUI based on Android 12

‌Updated Android Security Patch to February 2022. Increased system security

More features and improvements

‌New: Apps can be opened as floating windows directly from the sidebar

Optimization: Enhanced accessibility support for Phone, Clock, and Weather

Optimization: Mind map nodes are more convenient and intuitive now.

Google Glass Enterprise Edition 2: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con il dispositivo più particolare di questa raccolta (e non solo): Google Glass Enterprise Edition 2. Annunciati a maggio 2019 con Android 8.1 Oreo, gli occhiali smart di Google hanno ricevuto diversi aggiornamenti e quello più recente aggiunge nuove funzioni utili per le aziende.

La versione firmware OPM1.220316.001 è stata rilasciata il 28 marzo, si basa ancora su Android Oreo e introduce il supporto alla funzione Fast Pair per dispositivi BLE e l’app Google Meet, aggiorna WebView alla versione 91.0.4472.167 e rimuove l’app demo Call Center. Di seguito trovate il changelog completo di novità e fix, maggiori dettagli sono disponibili a questo link:

Nuove funzioni:

Added support for Fast Pair over Bluetooth Low Energy (BLE).

Enabled concurrent audio sessions for voice commands during the voice call.

Added the Google Meet on Glass application.

Updated WebView to version 91.0.4472.167.

Removed Call Center demo application.

Bug fix:

Fixed an issue where the welcome screen appeared after the enrollment process for a non-default locale.

Fixed how application icons are displayed in GlassLauncher.

Fixed how the hinge status is managed if the user plugs in the USB cable while the hinge is closed.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, A72, A70, OnePlus 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Google Glass Enterprise Edition 2

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già in roll out in Italia, in ogni caso potete provare a cercarli manualmente tramite i seguenti percorsi: