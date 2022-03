Samsung Galaxy A53 5G ha poco fatto il proprio ingresso nella fascia media del mercato e da ieri, 29 marzo 2022, è entrato anche nel listino dell’operatore Vodafone Italia, che lo propone a rate con diverse soluzioni d’acquisto.

Solo pochi giorni fa Vodafone aveva reso disponibili anche i nuovi Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro e adesso amplia anche la propria proposta per una fascia di prezzo più economica.

Acquistare Samsung Galaxy A53 5G con Vodafone

Come sempre avviene in questi casi, anche per il nuovo medio di gamma di casa Samsung Vodafone prevede il pagamento rateizzato in abbinamento ad una delle offerte telefoniche compatibili e richiede un contributo iniziale una tantum. Infatti, l’acquisto a rate dello smartphone avviene con addebito su carta di credito tramite il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP), per il quale è previsto un contributo di attivazione pari a 9,99 euro. Per alcuni già clienti è prevista una maggiorazione di 10 euro, che porta il contributo di attivazione a 19,99 euro complessivi.

Nel caso di Samsung Galaxy A53 5G, inoltre, l’operatore richiede sempre un anticipo di 29,99 euro e un corrispettivo per il caso di recesso anticipato (che si riduce in misura proporzionale all’avvicinarsi del termine della rateizzazione). Ecco tutte le offerte previste con le relative condizioni economiche:

Infinito Black Edition : 24 rate di 9,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 200 euro.

: 24 rate di e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 200 euro. Infinito : 24 rate di 10,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 150 euro.

: 24 rate di e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 150 euro. 100 GB Red Max : 24 rate di 11,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 150 euro.

: 24 rate di e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 150 euro. 50 GB Red Pro, Shake, Fun, Facile, Junior, Family+ New e Family Plan : 24 rate di 12,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 100 euro.

: 24 rate di e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 100 euro. C’All, Special e altre offerte ricaricabili: 24 rate di 13,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso anticipato massimo pari a 100 euro.

È fondamentale precisare che tutti gli importi indicati sono riferiti esclusivamente alla rata mensile dello smartphone, a cui bisogna aggiungere il costo per il rinnovo mensile dell’offerta telefonica abbinata. Inoltre, l’elenco sopra riportato non è esaustivo, ma soltanto esemplificativo delle offerte disponibili, comunque valide soltanto presso i punti vendita Vodafone aderenti.

Samsung Galaxy A53 5G: scheda tecnica e link per l’acquisto

Dal momento che Samsung Galaxy A53 5G è stato presentato da poco, torna utile effettuare un rapido riassunto della sua scheda tecnica (quella completa è disponibile a questo link):

Display: SuperAMOLED da 6,5” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-O Refresh rate a 120 Hz

Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

(octa-core @ 2,4 GHz) Memoria RAM: 6 o 8 GB

Storage interno: 128 o 256 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 5 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.2

Connettività: Reti 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Dimensioni: 159,6 × 74,8 × 8,1 mm

Peso: 189 g

Se l’acquisto rateizzato non fa per voi e preferite pagare in un’unica soluzione, ecco i link allo store ufficiale Samsung (entro il 31 marzo ci sono le Galaxy Buds Live in regalo) e ad Amazon:

Acquista Samsung Galaxy A53 5G 128 GB a 469,90 euro su samsung.com

Pre-ordina ora Samsung Galaxy A53 5G 128 GB a 429,58 euro su Amazon.it (data di uscita: 4 aprile)

Per compiere una scelta più consapevole, non fermatevi ai freddi numeri e consultate la nostra recensione completa.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A53 5G