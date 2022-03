Torniamo a parlare della MIUI 13.5 di Xiaomi, inedita versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese, basata su Android 12, attualmente in fase di sviluppo.

Oggi andiamo a scoprire le prime novità che verranno introdotte con la versione stabile del nuovo aggiornamento della MIUI, un vero e proprio assaggio di quello che sarà la prossima MIUI 13.5.

MIUI 13.5: diamo un’occhiata alle prime novità

Xiaomi continua a seguire la prassi nello sviluppo della propria interfaccia: dopo avere sviluppato la MIUI 13 attraverso le beta della MIUI 12.5, ora sta sviluppando la futura MIUI 13.5 tramite le beta della attuale MIUI 13 (che sta pian piano raggiungendo tutti i dispositivi compatibili).

La nuova interfaccia rappresenterà, tuttavia, un taglio netto col passato: arriva la fine per il “doppio supporto” di Android 11 e Android 12; la prossima release si concentrerà solo sulla più recente versione stabile del sistema operativo Android.

Le nuove funzionalità che vedremo nel prossimo major update sono state introdotte nelle versioni beta con cadenza mensile MIUI 13 Beta 22.3.21 e 22.2.18 dell’interfaccia. Di base, non si tratta di novità significative ma di piccoli cambiamenti e ottimizzazioni: la futura MIUI 13.5 punta tutto sull’utilizzo ad una mano, ottimizza leggermente l’interfaccia della fotocamera e introduce alcune funzionalità minori.

Novità introdotte con la Beta 22.2.18

Ethernet tethering

Con la MIUI 13.5 sarà possibile condividere la connessione internet dello smartphone tramite ethernet (ovviamente sfruttando un adattatore type-C).

Novità introdotte con la Beta 22.3.21

Miglioramenti per l’uso ad una mano

Alcune finestre di sistema compariranno ora al centro dello schermo, migliorando l’ergonomia e consentendo un migliore utilizzo ad una mano.

Previous Next Fullscreen

Menu per la selezione della frequenza di aggiornamento ridisegnato

È stato ridisegnato il menu per la selezione della frequenza di aggiornamento del display. La novità, tuttavia, è finora comparsa solo su alcuni smartphone come Xiaomi CIVI.

Piccola modifica alle app in finestra nel menu app recenti

Si tratta sostanzialmente della risoluzione di un bug.

Modifiche all’interfaccia della fotocamera

La MIUI 13.5 presenterà alcune modifiche all’interfaccia della fotocamera; tra queste rientrano i nomi delle varie modalità di scatto con dimensione ridotta, un rinnovamento grafico dei pulsanti e dell’interfaccia dello zoom; inoltre, l’impostazione dedicata al timer di scatto è stata rinominata.

Previous Next Fullscreen

Quando e su quali smartphone Xiaomi arriverà la nuova MIUI 13.5?

La MIUI 13.5 è attualmente in fase di sviluppo e, come detto, molte delle sue funzionalità sono già presenti nelle beta della MIUI 13. Non vi è una data precisa per quanto concerne il suo rilascio ufficiale; l’unica certezza è che saranno i vari Xiaomi 12, 12X e 12 Pro a fare da apripista. E, chissà, magari il tanto chiacchierato Xiaomi 12 Ultra sarà il primo smartphone presentato con la nuova versione dell’interfaccia targata Xiaomi.

Per quanto riguarda gli smartphone che riceveranno e che non riceveranno il nuovo aggiornamento, vi rimandiamo ai due articoli che abbiamo scritto in precedenza a tal proposito.

Gli smartphone Xiaomi che riceveranno la MIUI 13.5

Gli smartphone Xiaomi che NON riceveranno la MIUI 13.5: modelli e motivo

Potrebbero interessarti anche: Recensione Xiaomi 12 Pro e Recensione Xiaomi 12X e 12