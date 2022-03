Nelle ultime settimane numerosi utenti di Samsung Galaxy S22 in Europa si sono rivolti ai forum ufficiali della comunità per segnalare un problema con il GPS.

Per qualche ragione al momento sconosciuta, alcuni smartphone della serie Samsung Galaxy S22 con SoC Exynos perdono la connettività GPS in app come Google Maps e Waze.

Ora un moderatore di Samsung ha riunito tutti i reclami in un’unica discussione sul forum e ha fornito una risposta all’inconveniente.

I problemi con il GPS di alcuni Samsung Galaxy S22 sono ufficiali

Il moderatore della community Samsung ha confermato che l’azienda ha riconosciuto il problema GPS che interessa i modelli Galaxy S22 con chipset Exynos e ha affermato che la società sta lavorando a una soluzione che dovrebbe arrivare “presto”, tuttavia è probabile che Samsung al momento non sappia ancora quando rilascerà un aggiornamento del firmware per risolvere la questione.

La scorsa settimana Samsung ha provveduto a scusarsi per il caso GOS (Game Optimizing Service) che ha coinvolto i top di gamma della serie Galaxy S22 e ha promesso l’imminente introduzione di nuove funzionalità volte a prevenire problemi di surriscaldamento su questi smartphone.

Anche Google Pixel 6 è stato interessato da vari malfunzionamenti sin dal lancio. La sensazione è che sempre più spesso i prodotti vengano immessi sul mercato quando non sono ancora pronti. Fateci sapere nei commenti se avete riscontrato anomalie con il GPS del vostro Galaxy S22.

