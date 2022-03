Per qualche giorno è ancora valida l’Offerta Tech, ma i negozi Esselunga accolgono da oggi diversi nuovi sconti su smartphone Android e prodotti tecnologici. Dal 31 marzo al 16 aprile è infatti disponibile il nuovo volantino “Speciale multimediale ed elettrodomestici”: andiamo insieme a scoprire le migliori occasioni da sfruttare.

Le migliori offerte Esselunga del nuovo volantino

Mentre qualcuno sembra volersi approfittare dell’anniversario Esselunga, i punti vendita della nota catena accolgono le offerte dello “Speciale multimediale ed elettrodomestici”. Nel nuovo volantino dedicato alla tecnologia possiamo trovare alcuni sconti sugli smartphone Android, che spaziano tra vari marchi come Samsung, Xiaomi, Redmi e OPPO, ma anche diversi accessori come supporti auto o per scrivania, cavi di ricarica, speaker, cuffie wireless o con filo, power bank e non solo.

Acquistando un nuovo smartphone e aggiungendo 1 euro è possibile ottenere in abbinamento un power bank SBS extraslim da 10.000 mAh, dal valore commerciale di 29,90 euro.

Ecco le offerte Esselunga più interessanti riguardanti gli smartphone e i tablet Android:

Samsung Galaxy S21 FE a 598 euro (+1 euro per power bank)

Samsung Galaxy A52s 5G a 328 euro (+1 euro per power bank)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 298 euro (+1 euro per power bank)

Redmi Note 10 5G a 198 euro (+1 euro per power bank)

Samsung Galaxy A22 5G a 188 euro (+1 euro per power bank)

Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi 32 GB a 169 euro

OPPO A16S a 148 euro (+1 euro per power bank)

Redmi 9AT a 98 euro (+1 euro per power bank)

In più Esselunga offre 100 punti fragola con l’acquisto di una SIM Iliad da 19,99 euro, che include il costo della SIM stessa e il primo mese dell’offerta con 120 GB, minuti e SMS illimitati. Iniziativa simile per la SIM Very Mobile da 5 euro (50 punti fragola). Per sfogliare il volantino Esselunga completo è possibile seguire questo link.

