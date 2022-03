Più volte ci siamo trovati a raccontarvi dei tentativi di truffa più disparati, tentati da alcuni malintenzionati attraverso sms, mail, o ancora peggio attraverso WhatsApp, la popolarissima app di messaggistica. L’ultima in ordine temporale coinvolge la nota catena Esselunga in occasione del suo sessantacinquesimo anniversario.

Anniversario Esselunga? Solo l’ennesima truffa su WhatsApp

Una nuova truffa, in circolazione da qualche giorno, mira ad aggirare gli utenti meno esperti e parla di una ricorrenza in occasione dell’anniversario Esselunga per i 65 anni dell’azienda. Purtroppo, a rendere verosimile la vicenda, è il 2022, anno in cui, effettivamente, la catena Esselunga festeggia l’anniversario per i suoi 65 anni dalla fondazione (come si può evincere dal sito ufficiale).

Nel dettaglio, il messaggio che sta circolando, cercherebbe di attirare gli utenti tramite un buono spesa spendibile presso gli store Esselunga, destinato ad arrivare a casa e ottenibile seguendo un percorso (cliccando un link) contenuto nel messaggio che collega ad un sito malevolo; qui, verrà proposto un questionario e, al termine della procedura, verrà chiesto un piccolo pagamento (una sorta di riscatto) per ottenere il buono. Nel momento in cui verrà pagato questo riscatto si materializzerà la truffa e i malintenzionati avranno raggiunto il loro obiettivo, ovvero mettere le mani addosso ai dati della vostra carta di credito.

Lo schema è identico a quello di altre truffe del genere viste in passato e, come sempre, recandosi sul sito ufficiale non vi è alcuna informazione relativa al buono spesa oggetto della truffa.

Questa nuova truffa su WhatsApp arriva a poco più di una settimana da quella relativa ai buoni benzina in regalo (ne avevamo parlato in questo articolo). Come sempre, vi raccomandiamo di avvertire i vostri conoscenti della truffa in circolazione e di non fidarvi mai di messaggi del genere.