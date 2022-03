Torna l’appuntamento con l’Offerta Tech di Esselunga. La nuova proposta della nota catena della grande distribuzione, valida fino al prossimo 2 aprile in tutti i negozi aderenti, è uno smartphone Android di fascia bassa dotato di una tripla fotocamera e un buon quantitativo di memoria: parliamo del realme C25Y nella versione con 128 GB di memoria interna.

La nuova Offerta Tech di Esselunga è realme C25Y

Come dicevamo, è realme C25Y il protagonista della nuova Offerta Tech di Esselunga, valida da oggi, 24 marzo, e fino al prossimo 2 aprile (salvo esaurimento scorte).

Lo smartphone entry-level è stato presentato da realme lo scorso novembre, e potrebbe tornare utile agli utenti in cerca di uno smartphone di riserva senza troppe pretese, di uno smartphone con tanta memoria o di uno smartphone da consigliare a persone agé.

Tra le caratteristiche peculiari di realme C25Y rientrano ben 128 GB di memoria interna, una capiente batteria da 5000 mAh e un ampio display da 6,5 pollici.

Di seguito, proponiamo un breve recap delle sue specifiche tecniche:

Display LCD da 6.5” con risoluzione HD+

da con risoluzione SOC Unisoc T610 (octa-core @ 1.8 GHz)

(octa-core @ 1.8 GHz) Memoria RAM da 4 GB

Memoria a disposizione dell’utente da 128 GB

Fotocamera anteriore da 8 MP in un notch a goccia

in un notch a goccia Tripla -Camera posteriore: 50 MP (principale) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondità di campo)

-Camera posteriore: (principale) + (macro) + (profondità di campo) Lettore delle impronte digitali laterale

Porta di ricarica USB Type-C

Batteria da 5000 mAh

Sistema operativo Android 11

Realme C25Y (4+128 GB) è in offerta presso i punti vendita Esselunga aderenti al prezzo di 129€, ben 30€ in meno rispetto ai 159,99€ del prezzo di listino (che, sul sito ufficiale del produttore, fa riferimento alla versione con soli 64 GB di memoria.

Per tutte le informazioni sull’offerta, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Esselunga.

Sicuramente non si tratta di uno smartphone in grado di offrire versatilità dal punto di vista fotografico o che, in generale, faccia urlare al miracolo; tuttavia, come dicevamo in precedenza, potrebbe tornare utile a qualcuno.

