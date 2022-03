Il colosso cinese Xiaomi è ancora al lavoro per rilasciare la MIUI 13 su tutti i propri smartphone Android ma, in rete, si inizia timidamente a parlare della prossima (e inedita) release MIUI 13.5; tramite un report, veniamo a conoscenza degli smartphone del gruppo candidati a ricevere questo nuovo aggiornamento.

Andiamo quindi a scoprire tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO candidati a ricevere la MIUI 13.5 basata su Android 12.

Ecco gli smartphone candidati a ricevere la MIUI 13.5

Per la seconda volta consecutiva, la MIUI dovrebbe conoscere una release intermedia tra due major update: così come alla MIUI 12 è seguita la MIUI 12.5, alla MIUI 13 dovrebbe far seguito la MIUI 13.5, almeno secondo i rumor in circolazione.

Non sappiamo molto di questo aggiornamento presente nei piani futuri di Xiaomi ma vi è una certezza: la nuova release software arriverà solo sugli smartphone del panorama Xiaomi aggiornati (o in attesa di ricevere l’aggiornamento) alla MIUI 13 con Android 12.

Grazie al portale Mi 24×7, veniamo a conoscenza di una infinita lista (non ufficiale) degli smartphone del colosso cinese idonei a ricevere la nuova release software nei prossimi mesi, suddivisi tra quelli già aggiornati a (o che stanno ricevendo) Android 12 e quelli che lo riceveranno.

Smartphone già aggiornati ad Android 12

Nella seguente lista non vengono menzionati i nuovi smartphone della serie Xiaomi 12: ci sembra comunque scontato che questi riceveranno l’aggiornamento alla MIUI 13.5.

Smartphone Xiaomi

Smartphone Redmi

Smartphone POCO

Smartphone che riceveranno Android 12

In questa sezione troviamo principalmente degli smartphone presentati dal colosso cinese (o dagli altri suoi brand) nel 2020.

Smartphone Xiaomi

Smartphone Redmi

Smartphone POCO

Vi ricordiamo che questa non è una lista ufficiale: rimaniamo in attesa di scoprire ulteriori informazioni sulla MIUI 13.5, magari direttamente da Xiaomi.

