Torniamo a parlare di OPPO Find X5 Pro, smartphone Android di punta del marchio cinese, presentato lo scorso 24 febbraio.

Lo smartphone è stato originariamente presentato da OPPO nelle due colorazioni Glaze Black e Ceramic White ma, adesso, si appresta ad accogliere una terza colorazione.

OPPO Find X5 Pro: nuova colorazione in arrivo

A partire dal prossimo 1 aprile, OPPO Find X5 Pro sarà disponibile nella nuova colorazione Aqua Blue, almeno sul mercato cinese. Con la nuova colorazione cambierà anche il materiale della back cover: dalla ceramica delle due colorazioni attualmente in commercio, si passerà all’eco-pelle della nuova colorazione.

Questa nuova accoppiata colore-materiale, rende lo smartphone più spesso di 0,3 mm (arriva a 8,8 mm) ma più leggero (195 grammi contro i 218 della versione in ceramica).

Rimangono invariate le altre specifiche dello smartphone che può contare, tra le altre, su uno splendido display AMOLED da 6,7” con risoluzione QHD+ e tecnologia LTPO (fino a 120 Hz), su un comparto fotografico di prim’ordine (tripla camera posteriore, 50 + 50 + 13 MP, priva di sensori inutili) potenziato dalla NPU MariSilicon X, e sul potentissimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria a disposizione dell’utente.

A essere onesti, sul mercato cinese lo smartphone è venduto anche in variante con il SoC Dimensity 9000 di MediaTek. Non sappiamo se la colorazione Aqua Blue arriverà su entrambe le varianti o sarà esclusiva di una delle due.

In ogni caso, OPPO Find X5 Pro sarà disponibile in Cina, nella nuova colorazione, al prezzo di 6299 yuan (circa 901€ al cambio) a partire dal prossimo 1 aprile.

Sebbene non vi siano informazioni circa l’arrivo della nuova colorazione su altri mercati, al di fuori di quello cinese, vi ricordiamo che OPPO Find X5 Pro è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 1299,90€. Acquistando lo smartphone entro il prossimo 24 aprile, c’è la possibilità di ricevere, in omaggio, una cover protettiva, lo smartwatch OPPO Watch Free, le cuffie true-wireless OPPO Enco X e il caricatore wireless AirVOOC 50W White.

Samsung prende un abbaglio?

Ryan Fenwick, responsabile della Comunicazione Globale di OPPO e OnePlus, ha pubblicato su Twitter una GIF raffigurante OPPO Find N, smartphone pieghevole del brand cinese (trovate la nostra recensione a questo link), in risposta al pensiero generale della community che accusa gli smartphone Android di essere “tutti uguali” e “noiosi”.

Sebbene fin qui non ci sia niente di strano o sospetto, a destare un po’ di stupore è la risposta al tweet pubblicata dall’account ufficiale di Samsung Mobile US.

Pretty ah-mazing! 🤩 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) March 24, 2022

La risposta è “piuttosto sorprendente!”; il dubbio che sorge spontaneo è: Samsung ha elogiato consapevolmente OPPO Find N o ha preso un abbaglio, scambiandolo per uno dei propri Galaxy Z Fold?

Sebbene non ci sia una risposta esatta in merito, è anche possibile che Samsung, azienda che ha dato il La al mercato degli smartphone pieghevoli, abbia semplicemente colto l’occasione per lodare gli smartphone pieghevoli in toto.

D’altronde, l’azienda sudcoreana mantiene il vantaggio del pioniere sulla concorrenza; il commento potrebbe, in questo caso, apparire come una sorta di prova di forza da parte di Samsung.

