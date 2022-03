Il major update per Android TV e Google TV continua a farsi attendere. Il colosso di Mountain View ha da poco posticipato l’aggiornamento basato su Android 12.

La versione di Android TV basata su Android 12 è stata annunciata da Google lo scorso anno, ma a oggi non è ancora stata rilasciata.

L’update era atteso per l’inizio di quest’anno, ma ora Google ha rivelato che Android TV riceverà l’aggiornamento Android 12 entro la fine dell’anno.

Android TV 12 slitta e arriverà entro la fine dell’anno

Con l’annuncio aggiornato sul suo blog l’azienda ha anticipato che le novità per il major update Android 12 per Android TV includono miglioramenti alla riproduzione multimediale, un’interfaccia utente più elegante con supporto per il render in 4K e ottimizzazioni della privacy e della sicurezza. In particolare sarà presente un indicatore per avvertire l’utente quando il microfono e la fotocamera del dispositivo, se presenti, verranno utilizzati dal sistema.

Google conclude informando gli utenti che la società sta introducendo anche un migliore supporto degli standard HDMI CEC 2.0 e HAL 1.1 per i sintonizzatori.

Android TV rappresenta una nuova area di interesse per Google, che negli ultimi mesi sta dedicando sempre più attenzione a tale piattaforma, la quale sta trovando spazio su tante smart TV.

