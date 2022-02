Android TV rappresenta una nuova area di interesse per Google, che negli ultimi mesi sta dedicando sempre più attenzione a tale piattaforma, la quale sta trovando spazio su tante smart TV.

E una conferma della crescita della popolarità di Android TV arriva dal nuovo report State of Streaming di Conviva, dedicato alla situazione del mercato nel quarto trimestre del 2021.

C’è da precisare che tale report si basa sul tempo di visualizzazione per determinare la quota di ciascuna piattaforma e, pertanto, i suoi risultati potrebbero non riflettere le vendite effettive, dando comunque un’idea di ciò che le persone stanno utilizzando attivamente per guardare i contenuti multimediali desiderati.

Android TV cresce nel mercato dello streaming

Stando al report di Conviva, è proprio Android TV la piattaforma che ha fatto registrare la crescita più rapida, con un aumento del 42% nel quarto trimestre del 2021 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

E per farsi un’idea di quanto importante sia il risultato fatto registrare dalla piattaforma di Google basti pensare che quelle di LG e Samsung sono cresciute nel medesimo periodo rispettivamente del 36% e del 27%. Minore la crescita di Roku, pari al 12%.

Ci sono state anche piattaforme che hanno perso terreno, come Apple TV (-1%), Amazon Fire TV (-7%), Sony PlayStation (-12%) e Microsoft Xbox (-19%).

A livello globale il mercato dello streaming video è cresciuto del 7% ma questo aumento non è uniforme, facendo registrare solo il +1% in Nord America e arrivando al +20% in Europa.

Per quanto riguarda il mercato europeo, le piattaforme streaming più popolari nel quarto trimestre del 2021 sono state nell’ordine quelle di Samsung (20%), Android TV (13%), Amazon Fire TV (12%), LG TV (11%), Chromecast (10%) e Xbox (8%).

Infine, per quanto riguarda il tipo di dispositivi usati in Europa per la visione di video in streaming, a dominare la classifica sono le TV (68%), seguite da computer (12%), smartphone (11%) e tablet (10%).

Potrebbe interessarti anche: le novità di Netflix tra film, serie TV e originals