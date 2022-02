Così come previsto, insieme a OnePlus Nord CE 2 5G il produttore cinese ha lanciato in India due nuove smart TV, che saranno entrambe disponibili in versione da 32 pollici e 43 pollici: stiamo parlando di OnePlus TV Y1S e TV Y1S Edge.

In pratica i modelli sono 4, i due con schermo da 32 pollici hanno una risoluzione HD mentre quelli con schermo da 43 pollici hanno una risoluzione Full HD, con supporto a HDR10+, HDR10 e formato HLG.

Le caratteristiche di OnePlus TV Y1S e Y1S Edge

Ecco la scheda tecnica di OnePlus TV Y1S:

schermo LED da 32″ (1.366 × 768 pixel) / 43″ (1.920 × 1.080 pixel), HDR10+, HDR10, HLG

Gamma Engine (ANTI-ALIAISING, NOISE REDUCTION, DYNAMIC CONTRAST, COLOUR SPACE MAPPING)

processore MediaTek MT9216 a 64-bit

1 GB di RAM

8 GB di memoria di archiviazione

Android TV 11 con OxygenPlay 2.0

Google Assistant integrato

connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, 2 porte HDMI (HDMI1 support ARC), 2 porte USB, uscita ottica, Ethernet

altoparlante da 20 W, DOLBY Audio

Questa, invece, è la scheda tecnica di OnePlus TV Y1S Edge:

schermo LED da 32″ (1.366 × 768 pixel) / 43″ (1.920 × 1.080 pixel), HDR10+, HDR10, HLG, TÜV Rheinland Certification

Gamma Engine (ANTI-ALIAISING, NOISE REDUCTION, DYNAMIC CONTRAST, COLOUR SPACE MAPPING)

processore MediaTek MT9216 a 64-bit

1 GB di RAM

8 GB di memoria di archiviazione

Android TV 11 con OxygenPlay 2.0

Google Assistant integrato

connettività Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 LE, 2 porte HDMI (HDMI1 support ARC), 2 porte USB, uscita ottica, Ethernet

altoparlante da 24 W, DOLBY Audio

In India le nuove smart TV di OnePlus saranno in vendita a partire da lunedì 21 febbraio ai seguenti prezzi:

OnePlus TV Y1S 32″ – 16.499 rupie (pari a circa 190 euro)

OnePlus TV Y1S 43″ – 26.999 rupie (pari a circa 320 euro)

OnePlus TV Y1S Edge 32″ – 16.999 rupie (pari a circa 200 euro)

OnePlus TV Y1S Edge 43″ – 27.999 rupie (pari a circa 330 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OnePlus per scoprire se queste sue nuove smart TV arriveranno anche in Europa e, in caso affermativo, a quali prezzi.

