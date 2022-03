Android TV 12 sta per arrivare. Non c’è ancora una data ufficiale di rilascio ma la nuova evoluzione della versione di Android pensata per gli Smart TV sarà presto pronta al rilascio. Google ha recentemente confermato la volontà di rilasciare in tempi rapidi il nuovo aggiornamento. Contestualmente è arrivata anche la nuova Developer Preview che rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma di sviluppo. Vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle novità in arrivo per Android TV.

Android TV 12 è vicino al rilascio

Ci siamo quasi. Android TV 12 è orami ad un passo dal rilascio ufficiale. Il nuovo major update di Android TV arriverà nel corso della prima parte del 2022. A confermarlo è stato Paul Lammertsma, Senior Developer Relations Engineer di Google, che in post su medium.com in cui ha riepilogato le novità che caratterizzeranno questa versione di Android TV ha anche confermato l’imminente rilascio.

Lo sviluppatore di Google non ha fornito dettagli precisi sulle tempistiche limitandosi ad un invito ad altri sviluppatori di verificare la compatibilità delle proprie app per Android TV con la nuova versione. Lammertsma parla, infatti, di “early this year” lasciando intendere, quindi, un rilascio dell’aggiornamento nella prima parte dell’anno in corso. Il rilascio ufficiale potrebbe, quindi, avvenire già a marzo o comunque entro la fine del primo semestre del 2022. Google potrebbe fornire dettagli maggiori nei prossimi giorni.

Tra le novità della nuova versione di Android TV troveremo una serie di importanti ottimizzazioni tecniche, con eliminazione dell’effetto di motion judder quando si utilizza il frame rate adattivo. Ci saranno novità anche per l’interfaccia, con l’introduzione anche del supporto alle UI in 4K. Gli utenti potranno modificare le dimensioni del font, adeguandole alle proprie esigenze, dalle impostazioni di accessibilità.

Con Android TV 12, inoltre, verranno introdotti nuovi strumenti per privacy e sicurezza. In particolare, ci sarà un indicatore per avvertire l’utente quando il microfono e la fotocamera del dispositivo (se presenti) saranno utilizzati dal sistema. Verrà, inoltre, introdotto un toggle per attivare in modo rapido sia il microfono che la camera. Tra le novità ci sarà anche il supporto HDMI CEC 2.0 e HAL 1.1 per l’antenna.