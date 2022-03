WINDTRE ha iniziato a proporre ad alcuni clienti selezionati la possibilità di acquistare un’ulteriore SIM con l’offerta Di Più Full 5G ad un prezzo scontato.

Tale iniziativa, disponibile prevalentemente nei punti vendita dell’operatore telefonico sparsi per il Paese, si chiama Di Più Full 5G x Te Special e dovrebbe essere in vigore fino al 6 aprile 2022 (salvo eventuali proroghe).

L’operatore telefonico ha dato il via ad un’apposita campagna via SMS per promuovere questa iniziativa tra i clienti selezionati ma anche chi non ha ricevuto il messaggio da WINDTRE può provare a recarsi presso uno dei suoi store per scoprire se ha la possibilità di approfittarne.

Come funziona Di Più Full 5G x Te Special di WINDTRE

L’offerta Di Più Full 5G x Te Special consente agli utenti di avere sulla SIM aggiuntiva chiamate senza limiti vero tutti i numeri nazionali, 50 minuti di chiamate verso alcuni Paesi esteri, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati (anche con copertura 5G) al costo di 7,99 euro o 9,99 euro al mese (il canone normale è pari a 14,99 euro al mese), il tutto con addebito su credito residuo.

Tra i costi da sostenere per chi desidera approfittare di tale iniziativa vi sono quello di acquisto della seconda SIM (pari a 10 euro) e quello per la sua attivazione (pari a 6,99 euro).

Per usufruire della possibilità di navigare sotto copertura 5G gli utenti devono avere uno smartphone che supporti tale tecnologia e devono trovarsi in una delle aree coperte dalla relativa rete di WINDTRE (nelle ultime settimane l’operatore telefonico ha fatto importanti progressi da questo punto di vista). Per scoprire se la vostra zona è coperta dalla rete 5G di WINDTRE potete fare una ricerca sull’apposito servizio messo a disposizione dall’operatore sul suo sito.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche