A partire da domani entrano in vigore alcune importanti novità per il listino di smartphone che è possibile acquistare a rate con WINDTRE, che dà il benvenuto ad una serie di smartphone lanciati negli ultimi giorni, come ad esempio Samsung Galaxy A53 5G.

Ad usufruire della possibilità di acquistare a rate tali device saranno sia i già clienti che quelli nuovi e sarà necessario abbinare al telefono una tra le offerte Di Più Full 5G (che mette a disposizione 100 Giga a 14,99 euro al mese), Smart Pack Protect 5G (che mette a disposizione 200 Giga a 18,99 euro al mese) e Di Più Unlimited 5G (che mette a disposizione traffico dati senza limiti a 29,99 euro al mese).

I nuovi smartphone a rate acquistabili con WINDTRE

In tutti i casi il sistema di acquisto a rate dell’operatore telefonico prevede 30 mensilità (anche se in alcune ipotesi agli utenti è offerta la possibilità di optare per 24 mensilità) e un costo di attivazione di 4,99 euro.

Questi sono i nuovi smartphone disponibili a rate con WINDTRE:

Samsung Galaxy A53 5G – 2,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 8,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G

– 2,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 8,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G OPPO Find X5 Lite – 2,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 8,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G

– 2,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 8,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G OPPO Find X5 – 15,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 22,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G

– 15,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 22,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G OPPO Find X5 Pro – 21,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 28,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G

– 21,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 28,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G Xiaomi 12 – 11,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 18,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G

– 11,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 18,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G Xiaomi 12 Pro – 23,99 euro al mese con Di Più Unlimited 5G e 30,99 euro al mese con Smart Pack Protect 200 5G o Di Più Full 5G

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

