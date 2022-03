Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione di Android Auto che, in termini di novità è decisamente più interessante del precedente: i tecnici di Big G hanno implementato uno strumento di diagnosi che permette agli utenti di sapere se il cavo USB che stanno utilizzando è di buona qualità oppure no.

Questo nuovo update arriva dopo che nei giorni addietro vi avevamo segnalato l’approdo di Android Auto in un’altra app di navigazione e la possibile adozione da parte di BMW.

Android Auto: le novità dell’aggiornamento

La versione dell’applicazione di Android Auto presa in esame è la 7.5.121104 e la segnalazione dell’interessante novità in essa presente arriva dal solito Mishaal Rahman. Come fa notare l’ex editor-in-chief di XDA Developers, la pessima qualità dei cavi USB usati dagli utenti è spesso la causa dei problemi di funzionamento di Android Auto — tanto da spingere Google a chiarirlo anche nella pagina di supporto —, per questo motivo a Mountain View hanno pensato bene di introdurre uno strumento diagnostico che si occupa proprio di questo.

La funzione è denominata USB Startup Diagnostics e, in concreto, controlla che il sistema operativo Android sia in grado di inviare dati tramite il cavo USB in uso; ciò potrebbe non avvenire per l’utilizzo della porta sbagliata dell’auto, perché il cavo USB è incompatibile o danneggiato o per il cattivo funzionamento della porta USB dello smartphone.

Una volta disponibile, questa nuova e utilissima funzione compare nelle Impostazioni di Android Auto sotto “Connection help“. Ecco alcuni screenshot.

Come aggiornare Android Auto

La versione più recente dell’app Android Auto per dispositivi Android è disponibile Google Play Store cliccando sul badge sottostante, ma potete scaricarla anche da APKMirror cliccando su questo link.

