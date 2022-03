Nella giornata di oggi, 5 marzo 2022, Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per l’applicazione Android Auto, tuttavia dei grandi cambiamenti attesi da mesi ancora non c’è alcuna traccia.

Android Auto 7.4.6209: le novità dell’aggiornamento

Ancora una volta Android Auto si aggiorna nel fine settimana, tuttavia ancora una volta c’è ben poco di esaltante da raccontare. Per effetto di questo nuovo aggiornamento l’app passa alla versione 7.4.6209, ma le novità da segnalare non sono ancora quelle più innovative. Sì, perché, nonostante l’avvistamento della rinnovata interfaccia nota con il nome in codice Coolwalk e della funzione di cast dello schermo dello smartphone su quello dell’infotainment risalga al mese di gennaio, nessuno di questi cambiamenti compare nel nuovo update.

Il changelog visibile su APKMirror è breve e menziona soltanto:

miglioramento della funzione Do Not Disturb

la modalità scura sulla UI dell’auto ora è indipendente dallo smartphone

bug fix e altri miglioramenti.

Come aggiornare Android Auto

La versione più recente dell’app Android Auto per dispositivi Android non risulta ancora visibile del Google Play Store, ma potete scaricarla da APKMirror cliccando su questo link. In alternativa potete cliccare sul badge sottostante e aspettare che arrivi sul Play Store.

