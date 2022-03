HERE WeGo non è un nome nuovo quando si parla di applicazioni di navigazione: nata molti anni fa come Nokia Maps e passata per la fase HERE Maps, l’app ha assunto la denominazione attuale nel lontano 2016 insieme con un profondo rinnovamento — arrivando anche su AppGallery due anni or sono — e adesso abbraccia Android Auto.

Di Android Auto abbiamo parlato nei giorni scorsi per via di un ultimo aggiornamento poco entusiasmante, ma in questa sede a rilevare è l’apertura dello scorso anno alle app di navigazione di terze parti.

Proprio questa, infatti, ha reso possibile lo sviluppo di cui parliamo oggi: l’integrazione di Android Auto all’interno di HERE WeGo BETA.

HERE WeGo BETA: le novità dell’ultimo aggiornamento

Rilasciato sul Google Play Store in data 9 marzo 2022, il più recente aggiornamento di HERE WeGo BETA introduce la versione 4.4.000 e porta con sé la novità menzionata. L’app viene contrassegnata come compatibile con Android 7.0 e versioni successive e il changelog dell’update riporta:

Novità in questa release: Android Auto: Auto e telefono: la sinergia ideale. Collega il tuo dispositivo Android con la tua auto per interagire con le app del telefono sullo schermo dell’auto.

Per effetto dell’integrazione con Android Auto, dunque, HERE WeGo BETA guadagna la possibilità di essere sfruttata al meglio in auto, collegando lo smartphone al sistema di infotelematica del veicolo e interagendo con le app direttamente da quello schermo.

Come aggiornare HERE WeGo BETA

Nella versione stabile di HERE WeGo (disponibile a questo link) la novità descritta non è ancora arrivata, pertanto se volete provarla, dovete scaricare l’ultimo aggiornamento di HERE WeGo BETA tramite il badge sottostante.

