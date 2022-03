Adesso è ufficiale: il tanto atteso evento di Samsung dedicato alla presentazione dei più importanti modelli della serie Samsung Galaxy A del 2022 è in programma per giovedì 17 marzo.

Uno dei suoi principali protagonisti sarà senza dubbio Samsung Galaxy A53 5G, device di cui ieri vi abbiamo fatto vedere il primo video unboxing, grazie al quale abbiamo avuto la conferma del design dello smartphone (già emerso in passato in Rete in numerose apparizioni leaked) e abbiamo scoperto cosa gli utenti dovrebbero trovare all’interno della sua confezione di vendita.

Il conto alla rovescia per l’evento Samsung Galaxy A 2022 è partito

Il colosso coreano ricorda che la serie Samsung Galaxy A è quella più popolare dell’azienda e ciò in quanto riesce a mettere a disposizione degli utenti tutte le principali innovazioni tecnologiche presenti anche nei modelli premium ad un prezzo decisamente più contenuto.

E, a dire di Samsung, la serie del 2022 porterà con sé importanti innovazioni, tanto che il produttore non nasconde di avere grandi progetti per tali device.

Oltre a Samsung Galaxy A53 5G, il produttore dovrebbe lanciare anche Samsung Galaxy A73 5G, ossia un modello con un display un po’ più grande e qualche specifica migliorata.

Come seguire l’evento di lancio della serie Galaxy A

Se non vedete l’ora di scoprire le novità studiate dal team del colosso coreano per questa serie di smartphone, abbiamo una buona notizia per voi: l’evento del 17 marzo potrà essere seguito in diretta streaming.

Tutti gli interessati avranno le seguenti due opzioni per guardare l’evento in diretta:

L’appuntamento è fissato per le ore 15,00 di giovedì 17 marzo 2022.

Ma è probabile che nei prossimi giorni nuovi contenuti leaked finiscano per anticiparci tutte le novità escogitate dal colosso coreano per noi. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone del mese di Samsung