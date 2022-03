Nel giro di pochi anni gli smartphone pieghevoli sono passati dall’essere prodotti di nicchia dall’aria semi-prototipale all’essere una realtà consolidata e nota anche all’utenza media e gran parte del merito va sicuramente attribuito a Samsung — le cui ottime vendite degli ultimi Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (il produttore parla di numeri 5 volte superiori a quelli della generazione precedente) testimoniano la bontà del lavoro svolto —, che ora si appresta a stupire di nuovo gli appassionati: il concept di questo multi-pieghevole che vediamo oggi si basa su un brevetto autentico e sicuramente lascerebbe a bocca aperta qualsiasi osservatore.

Un Samsung Galaxy Z multi-pieghevole

Samsung ha sì trainato fino a questo momento il mercato degli smartphone pieghevoli, ma altri produttori stanno cercando di mettersi in pari, basti pensare agli esempi di OPPO Find N, HONOR Magic V e Huawei P50 Pocket. Per questo motivo, se vuole mantenere la propria posizione, il produttore sudcoreano deve continuare a spingere sull’acceleratore e, in questo senso, un progetto ambizioso sarebbe quello del multi-pieghevole visto in un intrigante brevetto del mese scorso.

Questo modello, al quale è stato per ora attribuito il nome Samsung Galaxy Z Multi Fold, è attualmente in fase di sviluppo secondo Dohyun Kim — che prima del lancio della serie Galaxy S22 era stato il primo a portare in rete tutte le slide ufficiali della presentazione —, pertanto non sono escluse sorprese.

Samsung Galaxy Z Multi Fold: lavori in corso e prime info

Stando a quanto riferisce il tipster, Samsung Electronics sta lavorando ad uno smartphone con due cerniere, una verticale e una orizzontale, tali per cui piegando lo smartphone verticalmente lo schermo sarebbe sulla parte esterna, invece piegandolo orizzontalmente il display si troverebbe al sicuro sul lato interno.

Le funzioni di cui parla Dohyun Kim trovano riscontro proprio nel brevetto di cui vi avevamo parlato il mese scorso, dunque lo smartphone multi-pieghevole attualmente oggetto delle attenzioni dei tecnici di Samsung potrebbe essere lo stesso.

In attesa di maggiori riscontri su questo fronte, il tipster è riuscito a raccogliere anche altre informazioni, a partire dalle dimensioni di questo Samsung Galaxy Z Multi Fold, che sarebbe complessivamente (e plausibilmente) un po’ più grande dell’attuale Galaxy Z Fold3. Anche il display avrebbe una diagonale maggiore rispetto ai 7,6 pollici del modello attuale (non sarebbe la prima volta, visto che Huawei Mate X2 e Xiaomi Mi MIX Fold già toccano gli 8 pollici).

Per sfruttare al meglio lo spazio in più a disposizione, Samsung starebbe anche pensando ad una interfaccia utente ridisegnata, a tutto vantaggio della user experience e della produttività. Insomma, potremmo vedere qualcosa di più avanzato rispetto all’odierna Flex mode. L’approccio multi-pieghevole si presterebbe a diverse modalità di utilizzo, compresa quella in stile laptop, per la quale il produttore potrebbe creare una tastiera più funzionale.

S Pen: più sì che no

Allo stato attuale non ci sono informazioni in merito alla compatibilità con la S Pen, tuttavia è molto probabile, visto che Samsung l’ha già implementata su Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione), e renderebbe questo Multi Fold ancora più versatile.

Non va però sottovalutata l’argomentazione contraria: il pieghevole attuale non dispone di un alloggiamento per la S Pen, rendendone poco pratico l’utilizzo; Samsung l’ha invece integrata in Galaxy S22 Ultra, il vero erede dei Note e potrebbe fare lo stesso con Galaxy Z Fold4. Ricavare un alloggiamento in un multi-pieghevole come quello descritto, tuttavia, sarebbe nettamente più complesso, per non dire impossibile. Insomma, Samsung potrebbe essere costretta a ripiegare su una cover. Non si può escludere un aggancio magnetico in stile Galaxy Tab S8 Ultra, ma non sarebbe la soluzione ideale per un dispositivo che viene riposto in tasca.

Fotocamere: quella anteriore sotto al display

Quanto alle fotocamere, il brevetto ne mostra una tripla sul retro, mentre per quella anteriore il concept immagina che Samsung voglia proseguire sulla strada tracciata con Galaxy Z Fold3 e integrarla sotto al display: la qualità del modello attuale non è eccezionale, ma il tempo intercorso permetterà al produttore di migliorarla, inoltre il problema non sarebbe insormontabile, visto che Galaxy Z Multi Fold — piegato verticalmente in una sorta di modalità dual-screen — permetterebbe di scattare selfie anche con quella posteriore.

Cerniere, pieghe e possibili controindicazioni

La presenza di una doppia cerniera e, dunque, di un duplice meccanismo di piegatura, eliminerebbe la necessità di un secondo display esterno e di una fotocamera dedicata, senza neppure l’effetto collaterale di un display principale sempre esposto: una volta piegato verso l’interno, lo schermo sarebbe protetto da graffi e urti.

Quanto alle possibili controindicazioni, innanzitutto un dispositivo del genere difficilmente costerebbe poco: se con Galaxy Z Flip3 Samsung ha creato un pieghevole alla portata di molti più utenti, questo Galaxy Z Multi Fold potrebbe essere anche più costoso del Galaxy Z Fold3.

In secondo luogo, le pieghe su un display di questo tipo rischierebbero di essere ben più visibili rispetto ai modelli attuali e, per quanto Samsung abbia dato prova di saper costruire cerniere estremamente resistenti, questo meccanismo più complesso creerebbe una nuova sfida. In ultimo, il produttore sudcoreano è riuscito a realizzare i primi pieghevoli certificati IP67, la speranza è che questo Multi Fold non renda necessario un passo indietro.

Di sicuro, uno smartphone così particolare costringerebbe Samsung ad adattarsi anche con gli accessori ufficiali, con particolare riferimento alle cover dedicate.

Scheda tecnica: niente da segnalare

Al momento non sono emerse informazioni sulla scheda tecnica di questo presunto Samsung Galaxy Z Multi Fold, che sicuramente verrebbe equipaggiato col miglior SoC in circolazione e con la più recente versione software disponibile (Android + One UI, ovviamente). Quanto alla batteria, Galaxy Z Fold3 ha una 4.400 mAh dual-cell con ricarica rapida a 25 W (10 W wireless), ma la speranza è che Samsung non scenda al di sotto dei 45 W di Galaxy S22 Ultra.

Tutte le immagini di questo articolo sono state create dal designer Parvez Khan – aka Technizo Concept — sulla base del brevetto disponibile a questo link.

Previous Next Fullscreen

Potrebbe interessarti: migliori smartphone pieghevoli