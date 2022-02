Torniamo a parlare del produttore di smartphone più chiacchierato degli ultimi giorni, Samsung. Il colosso coreano ha appena presentato la sua nuova serie di smartphone a tablet top di gamma, la famiglia Galaxy S22 e la serie Galaxy Tab S8; per avere altre sorprese nella fascia alta del produttore bisognerà attendere agosto, data in cui potrebbero presumibilmente essere presentati i successori di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Proprio di pieghevoli vogliamo parlarvi oggi, con un brevetto depositato da Samsung per un dispositivo multi pieghevole, vediamo di cosa si tratta.

Samsung ha brevettato un telefono che si piega verso l’interno e verso l’esterno

Samsung sembra averci preso gusto nel campo dei pieghevoli, le idee per innovare non gli mancano e quello che vi presentiamo oggi non è certo il primo brevetto del produttore in ambito foldable (qui potete trovare l’ultimo in ordine di tempo). Inizialmente la documentazione è stata presentata un anno fa in Corea del Sud, in seguito il 13 luglio 2021 il brevetto è stato depositati presso l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) da Samsung Electronics; il documento, di cui potete prendere visione qui, è intitolato con un generico “Dispositivo elettronico pieghevole”. Quello che è tutt’altro che generico in realtà, è la struttura dello smartphone in questione, esso infatti è incernierato sia sull’asse verticale che su quello orizzontale: verticalmente è possibile piegare il display verso l’esterno, orizzontalmente si può ripiegare lo schermo verso l’interno in modo da tenerlo protetto quando si porta in giro.

Il design di questo pieghevole è qualcosa di completamente nuovo, da aperto dovrebbe avere uno schermo di dimensioni simili al Galaxy Z Fold 3, ma con un sistema di cerniere completamente diverso: la linea di piegatura verticale non è centrale, bensì spostata verso sinistra, il che consente di avere sulla destra una porzione di schermo maggiore che può piegarsi verso l’esterno. Sarà possibile piegare lo schermo in modo da avere un telefono a doppia faccia, lasciando la tripla fotocamera principale libera e utilizzabile. Inoltre, la cerniera orizzontale, permette di piegare il dispositivo e utilizzarlo per esempio come un piccolo laptop; insomma le possibilità di utilizzo sembrano svariate.

Non è tutto oro quello che luccica però, bisognerà vedere, qualora questo dispositivo veda mai la luce, come Samsung affronterà il problema delle piegature sul display dovute a questa doppia cerniera. Infatti al momento, solo smartphone come OPPO Find N e HONOR Magic V sono riusciti a minimizzare la fastidiosa scanalatura della piegatura rispetto ai concorrenti; il tempo ci dirà se, e soprattutto come, il colosso coreano voglia dar vita a questo smartphone multi pieghevole.