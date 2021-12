I preordini per i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung hanno superato le aspettative migliorando le vendite rispetto ai modelli precedenti, ma a quanto pare la tendenza continua a crescere.

Il colosso sudcoreano afferma che solo nel primo mese di vendite ha spedito un numero maggiore di questi nuovi smartphone pieghevoli rispetto a tutti quelli venduti nel 2020 e di aver quadruplicato il numero di unità vendute su base annua.

I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung vanno a ruba

Samsung sottolinea che la crescita di quattro volte dei volumi di vendita dei suoi dispositivi pieghevoli per certi versi supera le aspettative di alcuni analisti che avevano stimato una crescita di tre volte per l’intero mercato del settore nel 2021.

L’intero mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe essere cresciuto più velocemente del previsto, come pure la fetta di mercato di Samsung che in ogni caso è la più grande.

Le stime degli analisti per la quota di mercato diretta di Samsung nel settore dei dispositivi pieghevoli vanno dall’85% al ​​93% per l’anno a venire, tuttavia l’azienda detiene il 95% del mercato dei display pieghevoli.

Anche le prime metriche di vendita per i vettori in Corea del Sud erano indicatori del fatto che l’interesse per i dispositivi pieghevoli è in crescita. I numeri non sono ancora statisticamente accurati, ma resta comunque un dato di fatto che i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung stanno andando a ruba.

