Dopo avere rilasciato l’aggiornamento ad Android 12 per i suoi ultimi top gamma, Xperia 5 III e Xperia 1 III, lo scorso mese di gennaio, Sony si prepara al rilascio del major update di Android anche per i suoi smartphone di fascia media, Xperia 10 III e Xperia 10 II.

La conferma dell’imminente rilascio arriva da un post su Instagram in cui, la stessa Sony, sottolinea che “l’aggiornamento ad Android 12 arriverà presto su Xperia 10 III e Xperia 10 II”.

All’inizio del mese, Sony aveva aggiornato ad Android 12 anche Xperia 5 II, modello del 2020. Sebbene non sorprenda il rilascio di questo importante aggiornamento per Xperia 10 III, è interessante come Xperia 10 II, uno smartphone di fascia medio-bassa presentato con Android 10 (e quindi vecchio di due generazioni), riceva il suo secondo major update.

Ricordiamo che lo scorso mese Sony ha comunicato di non avere intenzione di lasciare il mercato smartphone italiano: la primavera è alle porte e piacerebbe a tutti vedere novità per quanto concerne la linea di smartphone Xperia, capace di regalarci prodotti dotati di soluzioni molto interessanti (vedi Xperia 1 III) ma apparsa, negli ultimi anni, come un “vorrei ma non posso”.

Ad alimentare l’attesa, ci pensano gli ultimi rumor circolati sul prossimo top gamma Sony Xperia 1 IV, il cui arrivo dovrebbe avvenire proprio in primavera (e speriamo anche in Italia).

