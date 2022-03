Samsung Galaxy A33 5G si prospetta interessante con queste immagini e specifiche

Samsung ha iniziato il 2022 con il lancio dell’interessante Galaxy S21 FE (ecco la nostra recensione), lo ha proseguito dai nuovi flagship della serie Galaxy S22 e adesso si appresta a rinnovare la propria lineup della fascia media e bassa: giusto nel pomeriggio di ieri vi abbiamo parlato di ben quattro nuovi modelli ufficializzati senza scomporsi più di tanto e adesso è l’economico Samsung Galaxy A33 5G a prendersi il centro della scena.

Questo smartphone è già stato oggetto di numerose indiscrezioni negli ultimi giorni e si preannuncia interessante, già a partire dal fatto che dovrebbe portare due caratteristiche come la connettività 5G e la certificazione IP67 contro acqua e polvere in una fascia di prezzo economica.

Samsung Galaxy A33 5G: Exynos 1280 e 5G

Secondo quanto riferisce Ahmed Qwaider su Twitter, sia Samsung Galaxy A33 5G che Samsung Galaxy A53 5G saranno equipaggiati con il SoC Exynos 1280 e la fonte ritiene che questa informazione sia affidabile al 100%. Il nuovo processore sarebbe realizzato a 5 nm e disporrebbe di una CPU octa-core con due Cortex A78 a 2,4 GHz e sei Cortex A55 a 2 GHz. In abbinamento al chipset, Galaxy A33 dovrebbe offrire 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, comunque espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Queste informazioni sono in contrasto con quanto riportato da un’altra fonte, secondo la quale lo smartphone sarà dotato del SoC Exynos 1200 e di 6 GB di RAM.

Va detto che il SoC Exynos 1280 è chiacchierato da mesi, ma non è stato ancora presentato. Il leaker Ice Universe ne aveva parlato già a novembre scorso. In ogni caso le prestazioni garantite dovrebbero essere inferiori a quelle dell’Exynos 1080 del 2020.

Al netto del dibattito aperto sul SoC, tutte le fonti concordano sulla presenza della connettività 5G.

Certificazione IP67 e software

Lo scorso anno Samsung aveva portato la certificazione IP67 contro acqua e polvere su Samsung Galaxy A52 e con Samsung Galaxy A33 5G sembra pronta a dare seguito allo slogan “democratizzare l’innovazione”.

Per quanto riguarda il design, il nuovo modello dovrebbe presentare uno schermo piatto e uno display Infinity-U anziché Infinity-V; sul retro il comparto fotografico è posto nel solito modulo rettangolare, con un approccio molto diverso rispetto al predecessore Galaxy A32 5G. Il nuovo design posteriore sarebbe in linea col più costoso Galaxy A53 5G (discorso diverso per la parte anteriore, dove quest’ultimo userà un approccio punch hole più al passo coi tempi).

I quattro modelli ufficializzati ieri hanno tutti Android 12 con la One UI 4.1 out of the box, pertanto è lecito aspettarsi un trattamento analogo per Samsung Galaxy A33 5G.

Fotocamere e sensore di impronte in-display

Lo stesso tweet di Ahmet Qwaider contiene informazioni tecniche interessanti su questo nuovo smartphone.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy A33 5G non dovrebbe portare upgrade importanti rispetto al predecessore: si parla di una fotocamera anteriore da 13 MP (f/2,2) con supporto 4K e di una quadrupla posteriore con principale da 48 MP (f/1,8) con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2), una macro da 5 MP (f/2,4) e una 2 MP (f/2,4) di profondità.

Grazie all’utilizzo di un display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con refresh rate a 90 Hz — lo stesso di Galaxy A32 4G —, Samsung potrà rimuovere il sensore di impronte laterale e integrarlo sotto allo schermo.

Batteria, dimensioni e prezzo europeo

Previous Next Fullscreen

Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe presentare dimensioni pari a 74 x 159,7 x 8,1 mm, un peso di 186 g e integrare una batteria da 5.000 mAh. Come abbiamo visto ieri, Samsung sta portando la ricarica rapida a 25 W sulla serie Galaxy A e questo modello non farà eccezione, anche se difficilmente il caricabatterie sarà incluso in confezione (con gli altri modelli viene fornito quello da 15 W). Lo smartphone sarà sprovvisto di porta per il jack audio da 3,5 mm.

Infine, Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe essere lanciato ufficialmente entro la fine del mese nei quattro colori black, blue, white e peach. Il prezzo di listino di preannuncia salato: si parla di 369 euro per il modello 8 GB + 128 GB.

Tutte le immagini precedenti e il video seguente sono render realizzati dal graphic designer Parvez Khan – aka Technizo Concept — in base a quanto emerso finora.