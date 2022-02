Samsung si appresta ad aggiornare la propria serie Galaxy A con una serie di smartphone che verranno presentati nei prossimi due mesi. Sono infatti in arrivo altri quattro modelli, tutti e quattro dotati di connettività 5G, che si vanno ad affiancare ai vari Samsung Galaxy A13 5G, Galaxy A03, Galaxy A03s e Galaxy A03 Core, già presentati nella parte finale del 2021.

Con un paio di tweet, il leaker Shadow_Leak ha diffuso le specifiche peculiari riguardanti display, processore, fotocamere e batteria dei prossimi Samsung Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G, tutti smartphone dei quali sono già circolate le prime indiscrezioni nelle scorse settimane.

Samsung Galaxy A73 5G e Galaxy A53 5G, la fascia alta

Lo smartphone che si va a collocare nella fascia più alta della serie Galaxy A sarà il Samsung Galaxy A73 5G, che, stando al tweet di Shadow_Leak, sarà dotato di un display AMOLED da 6.7” con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz, un bell’aggiornamento rispetto ai 90 Hz del Galaxy A72.

Il processore indicato è lo Snapdragon 750G di Qualcomm. Il comparto fotografico principale sarà composto da quattro fotocamere (108 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP).

Subito sotto, si collocherà il Samsung Galaxy A53 5G. Il display mantiene le stesse caratteristiche di quello del Galaxy A73 5G ma in una diagonale ridotta a 6.52”. Il processore, in questo caso, non sarà uno Snapdragon (come era per il Galaxy A52s 5G) ma dovrebbe essere l’Exynos 1200 di Samsung.

Anche in questo caso, il comparto fotografico principale sarà composto da quattro sensori (64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP), seppur diversi da quelli di Galaxy A73 5G.

Due caratteristiche accomuneranno Galaxy A73 5G e Galaxy A53 5G: entrambi saranno dotati di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e entrambi arriveranno sul mercato con Android 12 già a bordo (e qualche giorno fa avevamo parlato della nuova politica di aggiornamenti di Samsung che avrebbe coinvolto anche il prossimo Galaxy A53, garantendogli l’aggiornamento fino alla versione 16 di Android).

Samsung Galaxy A33 5G e Galaxy A23 5G, la fascia media

Il Samsung Galaxy A33 5G sarà dotato di un display AMOLED da 6.4” con risoluzione FullHD+ (non viene specificato il refresh rate) e sarà spinto dal processore Dimensity 720 di Mediatek (anche se un passaggio sulla Google Play Console, riportato dal portale Sammobile, indicherebbe la presenza dell’Exynos 1200 come per il Galaxy A53 5G).

Posteriormente troveremo quattro fotocamere (48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP) e la batteria sarà da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15 W (o 25 W se il processore fosse l’Exynos 1200).

Il modello più economico dei quattro sarà il Galaxy A23 5G, dotato di un ampio display IPS LCD da 6.6” con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90 Hz, che sarà mosso dal Dimensity 700 di Mediatek. Anche qui, troviamo quattro fotocamere nel modulo posteriore (50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP). La batteria sarà identica a quella di Galaxy A23 5G così come il supporto alla ricarica a 15 W.

Mentre Galaxy A73 5G e Galaxy A53 5G arriveranno sul mercato con Android 12 out-of-the-box, Galaxy A33 5G e Galaxy A23 5G potrebbero arrivare ancora con Android 11 a bordo.

Il lancio di questi smartphone dovrebbe essere ormai alle porte e non mancheremo di pubblicare contenuti una volta che Samsung toglierà i veli sui nuovi membri della serie Galaxy A.

