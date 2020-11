Come avevamo visto all’interno di questa news sul processore Exynos 1080, quest’oggi, 12 novembre 2020, Samsung ha presentato ufficialmente il processore Exynos 1080 per dispositivi mobile di fascia alta e premium.

5 nm e tanta potenza in single core

Durante l’evento in Cina ha mostrato alcune delle caratteristiche peculiari del nuovo processore, di cui però è bene attendere i primi benchmark ufficiali per capirne effettivamente le sue qualità. Proprio come i più importanti SoC di fascia alta realizzati dalle altre compagnie, ci viene in mente A14 di Apple, anche Exynos 1080 è basato sul processo produttivo a 5 nm.

Il SoC fa affidamento a quattro core Cortex-A78 ad alte prestazioni, uno di questi core è in grado di spingersi fino a 2.8 GHz di clock mentre gli altri tre arrivano a 2.6 GHz, e altri quattro core Cortex-A55 ideali per i task più semplici che invece si fermano a 2.0 GHz.

Le novità offerte da questo processore abbracciano tanti casi di utilizzo, a partire dalla velocità di esecuzione dei task. La compagnia dichiara che in modalità single core Exynos 1080 offre il 50% in più delle velocità offerta dalla precedente generazione di chip, mentre in multi core è atteso un raddoppio delle prestazioni.

La GPU Mali-G78 MP10 offre prestazioni in linea con quelle della Mali-G77 MP11 integrata all’interno del processore Exynos 990 di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. La GPU può gestire display a risoluzione Full HD+ con un refresh rate a 144 Hz, oppure a risoluzione QHD+ con un refresh rate a 90 Hz, mentre il processore d’immagine (ISP) arriva a supportare sensori fino a 200 MP con registrazione video HDR10+ a risoluzione 4K a 60 fps.

Exynos 1080 supporta poi la RAM LPDDR5, storage UFS 3.1, monta ovviamente un modem 5G con supporto alle reti sub-6 GHz e mmWave, integra GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e tanto altro. Durante la presentazione è stato annunciato che il primo smartphone al mondo ad utilizzare il processore sarà il nuovo telefono di fascia alta di Vivo.