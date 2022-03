Questo mese si sono fatte attendere più del previsto, forse per la concomitanza del lancio della nuova serie, ma sono finalmente arrivate. Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di febbraio 2022: andiamo a scoprire le novità dei nuovi firmware in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

La serie Samsung Galaxy S21 si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di febbraio 2022, in attesa di accogliere la One UI 4.1 che ha fatto il suo debutto sulla serie Galaxy S22 il mese scorso. Visto il ritardo ci aspettavamo a questo punto che il produttore sud-coreano potesse passare direttamente alle patch di marzo insieme alla One UI 4.1, ma a quanto pare i piani di Samsung erano diversi: non è comunque da escludere l’arrivo di quest’ultima nei prossimi giorni.

Il firmware in distribuzione è il G99*BXXU4BVB1 e richiede un download di poco più di 250 MB: tra le novità le patch di sicurezza di febbraio 2022, come anticipato, ma anche perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni, bug fix e aggiornamenti di alcune applicazioni, tra le quali Galaxy Wearable, Samsung Notes, Internet Samsung, Samsung Health, SmartThings e Samsung Pay.

Le nuove patch includono 46 miglioramenti di sicurezza da parte di Google e ulteriori 19 specifiche per i dispositivi del produttore sud-coreano (uno dei quali riguardante la modalità DeX). Ovviamente si rimane su Android 12.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

L’aggiornamento con le patch di febbraio 2022 è in distribuzione in Italia in questo momento, sia per il modelli no brand sia per qualche dispositivo brandizzato (come quelli TIM). Per scaricare l’update è necessario recarsi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Il nostro consiglio è quello di aggiornare con un livello di batteria sopra al 30% per evitare possibili problemi.

