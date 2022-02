Il colosso coreano ha da poco lanciato la sua nuova gamma Samsung Galaxy S22 e, considerando la nuova e gradita politica del brand riguardo gli aggiornamenti, molti possessori della serie S21 si stanno chiedendo quando riceveranno l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 4.1: ora grazie ad un rappresentate Verizon, sappiamo qualcosa in più al riguardo.

La serie Galaxy S21 potrebbe ricevere One UI 4.1 entro la fine di febbraio

Stando a quanto riferito da un utente di PiunikaWeb, che ha interpellato il servizio clienti Verizon in merito all’aggiornamento in questione, questo potrebbe arrivare entro la fine del mese corrente; nell’immagine che potete vedere qui sotto, uno screenshot della conversazione, si può notare come alla domanda dell’utente “Quando, la serie Galaxy S21 riceverà la One UI 4.1?” il servizio clienti risponde “Dalle informazioni che ho controllato lo riceverai entro la fine di questo mese”.

Il mese di febbraio è ormai agli sgoccioli, se quindi le informazioni rilasciate dal servizio clienti dell’operatore fossero corrette, mancherebbe davvero poco; inoltre vale la pena considerare che la precedente serie Galaxy S20 ricevette la One UI 3.1 poco tempo dopo il rilascio della serie S21, è quindi plausibile che Samsung voglia riservare lo stesso trattamento adesso, anche in virtù della già citata nuova politica sugli aggiornamenti (ricordiamo infatti che l’azienda ha dichiarato per le serie S21 e S22 dai 3 ai 4 anni di aggiornamenti di sistema, e dai 4 ai 5 anni per la patch di sicurezza).

Ad ogni modo, dovrebbe mancare poco ormai al rilascio dell’ultima versione della One UI per la serie Galaxy S21, nel frattempo potete rinfrescarvi la memoria di cosa vi aspetta leggendo l’articolo che vi abbiamo proposto poco tempo fa.

Potrebbe anche interessarti: i migliori smartphone Samsung di febbraio 2022