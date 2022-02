Il team di sviluppatori di Google nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione Trova il mio dispositivo per Android: stiamo parlando della versione 2.4.065.

Ricordiamo che si tratta della soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di localizzare rapidamente un dispositivo Android che si è perso e di bloccarlo fino a quando non viene ritrovato.

Tra le sue funzionalità più importanti vi sono la possibilità di visualizzare il dispositivo su una mappa (anche quelle di luoghi al chiuso, come centri commerciali o aeroporti), la possibilità di raggiungere il device con Google Maps, il controllo della batteria e dello stato di rete, la possibilità di fare riprodurre un suono al massimo volume al dispositivo (anche se è in modalità silenziosa) e la possibilità di resettarlo o di bloccarlo.

Le novità della versione 2.4.065 di Google Trova il mio dispositivo per Android

Non aspettatevi rivoluzioni dalla nuova release dell’applicazione, in quanto con essa il team di sviluppatori si è limitato ad introdurre una nuova icona che meglio si adatta al moderno linguaggio di design adottato da Google e a trasformare la scritta “by Google Play Protect” in “Google Play”.

A seguire due immagini della vecchia versione (sopra) e due di quella nuova (sotto):

Il resto dell’app Android è rimasto invariato rispetto al suo aspetto originale in stile Material Design.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate scaricare la nuova versione dell’app Google Trova il mio dispositivo potete sfruttare APK Mirror, scaricando il relativo file APK da installare poi manualmente sul vostro device (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). Pare che su Android 13 prima di installare la nuova versione sia necessario rimuovere quella vecchia (probabilmente si tratta di un bug).

L’applicazione può anche essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: