Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ sono arrivati in Italia e sono già disponibili in offerta su Amazon. Gli smartphone si erano già fatti vedere nella mattinata di ieri da Unieuro.

Dopo lo spoiler di ieri, Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ sono disponibili all’acquisto presso alcuni rivenditori, tra cui Amazon. Si tratta di smartphone Android di fascia media che puntano molto sul rapporto qualità prezzo, com’è del resto tipico da parte del marchio.

Realme 9i offre display IPS LCD da 6,6 pollici Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP e batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Realme 9 Pro alza l’asticella con display LCD da 6,6 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensori da 64 MP, 8 MP e 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP e batteria da 5000 mAh (sempre con ricarica rapida da 33 W).

Il più costoso della nuova serie, Realme 9 Pro+, è anche il più compatto: a bordo abbiamo display AMOLED da 6,4 pollici, SoC Mediatek Dimensity 920, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 MP, 8 MP e 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 60 W.

Come abbiamo visto, i modelli Pro offrono il Light Shift Design con la colorazione Sunrise Blue: questa dispone di una cover posteriore in grado di passare dal blu al rosso in cinque secondi sotto la luce del sole o la luce ultravioletta. Un vero “camaleonte”.

Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ sono già disponibili all’acquisto su Amazon, tutti in offerta: il primo viene proposto al prezzo di partenza di 199,99 euro (anziché 229,99), il secondo a 279,99 euro (50 euro di sconto) e il terzo a 349,99 euro (50 euro di sconto). Potete acquistarli seguendo i link qui sotto:

