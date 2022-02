Continua la crescita inarrestabile di Realme in Europa. Il brand, infatti, ha chiuso il 2021 da protagonista assoluto del mercato smartphone. Come confermano le ultime stime di Canalys, infatti, Realme si è posizionato nella Top 5 dei principali brand per numero di smartphone spediti in 13 Paesi europei nel corso del 2021. I dati diffusi da Canalys confermano che Realme è il marchio di smartphone in più rapida crescita in Europa. In un mercato dominato da Samsung e Apple da molti anni e con Xiaomi che da tempo insidia la leadership dei due brand, Realme rappresenta un’alternativa sempre più rilevante per gli utenti europei. Vediamo i dettagli completi:

Crescita record in Europa per Realme nel 2021

Il 2021 è stato un anno di grandi risultati per Realme in Europa. Il brand ha conquistato il titolo di marchio in più rapida crescita in Europa nel corso del 2021 stabilendosi di diritto nella Top 5 dei marchi di smartphone in Europa. Nel corso del 2021, infatti, Realme ha registrato una crescita del +518%. Restringendo l’analisi al quarto trimestre del 2021, invece, le vendite sono aumentate su base annua del +449% con Realme che ha conquistato la quarta posizione assoluta.

Il quarto trimestre del 2021 ha visto Realme registrare una crescita record in Europa ed in Italia nel confronto con i dati dell’anno precedente. Considerando l’Europa Occidentale, in un mercato dominato da Apple (market share del 35% ma vendite in calo del -23%) e da Samsung (market share del 30% ma vendite in calo del -16%), Realme registra dati da record con una quota di mercato del 4% che vale il quinto posto nella classifica dei brand di smartphone. Da segnalare, inoltre, che il marchio registra una crescita del +1365% rispetto ai dati del quarto trimestre del 2020.

Restringendo l’analisi all’Italia, inoltre, i dati di Realme diventano ancora più sorprendenti. Il brand, anche per il mercato italiano, conferma la quinta posizione tra i marchi ma il suo market share è del 10% (a guidare il mercato è Samsung con il 32%). Per Realme, anche in Italia, si registra una crescita record per quanto riguarda le spedizioni di nuovi smartphone. Il brand fa segnare una crescita del +3611% nel confronto con i dati del quarto trimestre del 2020.

I risultati di Realme sono davvero straordinari in Europa. Il brand si piazza nella Top 5 dei marchi in diversi mercati chiave in Europa (tra cui Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio). Anche i dati in Europa Centro-Orientale sono incredibili. In questo caso, il marchio è nella Top 3 assoluta con una crescita del +10936% su base annua e con una quota di mercato pari a ben il 18%.

I dati raccolti da Canalys confermano i risultati record di Realme. Il brand ha commentato tali risultati andando a sottolineare il suo “impegno a crescere in Europa e continuare a offrire ai consumatori smartphone premium con tecnologie e innovazioni leader del settore.” Molto probabilmente, quindi, anche nel corso del 2022 il marchio Realme riuscirà a ritagliarsi uno spazio di primissimo piano sul mercato smartphone, affermandosi sempre di più come un riferimento per gli utenti europei.