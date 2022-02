Realme prosegue con le sue anticipazioni riguardanti la serie Realme 9 Pro, che sarà presentata nei prossimi giorni. Questa volta la casa cinese ha rivelato che saranno i primi smartphone “camaleonti” d’Europa grazie al design denominato “Light Shift”, in grado di far cambiare colore alla scocca posteriore.

La serie Realme 9 Pro può cambiare colore con il design Light Shift

Dopo aver visto qualche dettaglio riguardante le fotocamere, il design e le specifiche e la strategia “All in 5G”, scopriamo oggi un altro aspetto interessante della nuova gamma in arrivo nei prossimi giorni. Realme ha infatti deciso di stupire grazie al design “Light Shift“, che dona un aspetto camaleontico ai nuovi smartphone.

La colorazione Sunrise Blue di entrambi i prodotti della serie Realme 9 Pro sarà infatti caratterizzato da una cover posteriore in grado di passare dal blu al rosso in cinque secondi sotto la luce del sole o la luce ultravioletta. Una volta passata al “riparo”, la tonalità tornerà di nuovo al blu. Questa tecnologia si basa su un mix di fotocromatismo e di materiali organici OCA, ed è in grado di far cambiare colore con i raggi ultravioletti.

Per realizzare questo effetto l’azienda cinese ha dovuto lavorare parecchio sullo spessore dello strato “camaleontico” e sulla durata dei tempi di conversione, passando attraverso più di 200 tentativi. Realme ha creato un pionieristico processo fotocromatico a doppio strato e ha aggiunto uno strato composito organico al vetro, che non solo garantisce la viscosità, ma aumenta il tasso di resa cromatica del 40%. L’effetto è visibile in questo breve video teaser.

L’azienda ha infine rivelato che la serie Realme 9 Pro potrà contare sul design più sottile della gamma, con soli 7,99 millimetri di spessore e un peso di 182 grammi. Ormai mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale: il debutto è infatti previsto per il 15 febbraio 2022.

