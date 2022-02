Nokia G11 è un nuovo smartphone economico dello storico brand ora controllato da HMD Global ufficializzato in Italia senza particolare clamore e punta tutto sulla promessa di un’autonomia prolungata — fino a 3 giorni, secondo Nokia — e sull’aggiornamento ad Android 13 (ecco la nostra prova della prima developer preview) garantito.

Questo nuovo smartphone economico fa il paio con Nokia G21, del quale vi avevamo parlato giusto un paio di giorni addietro.

Nokia G11: caratteristiche tecniche e design

Nokia G11 è uno smartphone dal design sobrio ma non troppo moderno: il chin è piuttosto pronunciato e il notch a goccia per la fotocamera anteriore non è esattamente l’ultimo trend; visto il target, non avrebbe senso aspettarsi materiali nobili, e infatti il retro è in plastica con una texture che gli conferisce un aspetto più originale e dovrebbe favorire la presa.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, spiccano la batteria da 5.050 mAh con la promessa di un’autonomia anche superiore a due giorni e il sistema operativo Android 11 con due aggiornamenti del sistema operativo garantiti — quindi Android 12 e Android 13 — e tre anni di patch di sicurezza mensili. Il display è a 90 Hz, ma con risoluzione piuttosto bassa in rapporto alla diagonale.

Scheda tecnica di Nokia G11

display LCD da 6,5 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel, 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling rate

SoC Unisoc T606 a 12nm (2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55), GPU Mali G57 MP1

3 GB / 4 GB di RAM e 32 GB / 64 GB di memoria espandibile fino a 512 GB con microSD



fotocamera anteriore da 8 MP

fotocamera posteriore da: 13 MP Principale + 2 MP Macro + 2 MP Profondità con flash LED

connettività: 4G, dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5G dual band), Bluetooth 5.0, NFC, porta jack audio da 3.5 mm, USB Type-C (USB 2.0) OTG, radio FM, GPS/AGPS+GLONASS+GALILEO

batteria da 5.050 mAh con ricarica rapida a 18 W (caricabatterie da 10 W in confezione)

sistema operativo Android 11

dimensioni di 164,6 x 75,9 x 8,5 mm

peso di 189 g

colori: Ice, Charcoal

Nokia G11: immagini, prezzo e disponibilità

A differenza dell’altro modello ufficializzato, di Nokia G11 non è stato ancora reso noto il prezzo di listino. Lo smartphone è già presente sullo store online italiano a questo link, ma non risulta ancora acquistabile.

