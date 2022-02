Si chiama Nokia G21 ed è il nuovo smartphone di fascia media lanciato da HMD Global con l’obiettivo di conquistare gli utenti alla ricerca di un telefono che abbia tra i propri punti di forza l’autonomia.

Grazie alla sua batteria da 5.050 mAh, infatti, Nokia G21 dovrebbe essere in grado di garantire fino a 3 giorni di utilizzo mentre la tecnologia di ricarica supportata consente di spingersi fino a una velocità di 18 W.

Le principali caratteristiche di Nokia G21

Dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz, Nokia G21 è animato da un processore Unisoc T606 (2 core Cortex-A75 e 6 core Cortex-A55) e può contare su una GPU Mali G57 MP1, 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria integrata (con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD).

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di HMD Global troviamo il supporto Dual SIM, la connettività LTE Cat. 4, un ingresso jack audio da 3,5 mm e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Nokia G21 può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro e da uno da 2 megapixel per il calcolo della profondità.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone è “ready for Android 12“, ossia arriva sul mercato con Android 11 e potrà contare su due aggiornamenti dell’OS (Android 12 e 13) e su tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Nokia G21 sarà disponibile in Europa al prezzo ufficiale di 170 euro e gli utenti potranno scegliere tra due colorazioni (Nordic Blue e Dusk). Nella confezione di vendita sarà incluso un caricabatterie USB da 10 W e in alcuni mercati gli utenti troveranno anche una pellicola protettiva per il display e una custodia.

Restiamo in attesa di scoprire quando lo smartphone sarà disponibile anche in Italia.

