OnePlus Nord CE 2 sarà il prossimo smartphone di fascia media del produttore cinese, che giusto ieri ne ha confermato ufficialmente la data di lancio, alla quale manca già meno di una settimana.

Non è esattamente la prima volta che vi parliamo di questo inedito smartphone firmato OnePlus, visto che già nei giorni scorsi ne erano trapelate la scheda tecnica praticamente completa e altri dettagli.

In attesa di sapere di più del chiacchierato OnePlus 10 Ultra e delle altre novità interessanti che si parano all’orizzonte, addentriamoci ancora una volta nelle specifiche tecniche del successore dell’apprezzato OnePlus Nord CE 5G (ecco la nostra recensione).

OnePlus Nord CE 2: premesse e delusioni

Le informazioni che di qui a poco vi illustreremo nei dettagli sono giunte all’orecchio di MySmartPrice dal leaker Ishan Agarwal.

Secondo quest’ultimo, OnePlus Nord CE 2 sarà il secondo smartphone del brand cinese a disporre di uno slot dedicato per le schede microSD, che supporterà fino al taglio da 1 TB.

Altre conferme interessanti attengono al display, che secondo la fonte sarà munito di certificazione HDR10+ e protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5. Il tutto in un corpo che dovrebbe pesare nel complesso 173 grammi e presentare uno spessore di circa 7,8 mm.

Secondo quanto riferisce Ishan, il nuovo smartphone di OnePlus potrebbe far storcere il naso — e non poco — per via di scelte discutibili in tema di supporto software (soprattutto se paragonate alle mosse recenti e non solo della solita Samsung): il leaker parla di un lancio con Android 11 out of the box, seguito da due major update di Android, dunque Android 12 che è già in circolazione da mesi e Android 13 che è stato appena rilasciato sotto forma di developer preview, e da tre anni di patch di sicurezza.

Intendiamoci, si tratta di un supporto software che per un medio di gamma potremmo definire standard, tuttavia sarebbe preferibile vedere almeno Android 12 già presente al momento del lancio.

OnePlus Nord CE 2: specifiche tecniche complete

Fatte queste premesse — con tanto di tirata d’orecchi preventiva a OnePlus per il supporto software —, entriamo nel merito delle specifiche tecniche e delle funzioni che secondo la fonte caratterizzeranno OnePlus Nord CE 2.

Si parte dal display: dovrebbe trattarsi di un pannello di tipo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate (avete letto il nostro approfondimento dedicato?) fino a 90 Hz. Come già si è detto, il pannello dovrebbe essere anche certificato HDR10+. Al di sotto dello schermo sarà presente il solito sensore ottico di impronte digitali. Tutto questo ci porta a presumere che OnePlus Nord CE 2 non apporterà alcun miglioramento al display del modello che lo ha preceduto.

Sotto al cofano ci sarà invece un cambio di strategia: non più un SoC Qualcomm come su Nord CE 5G, bensì un MediaTek come sull’ottimo Nord 2 5G. In particolare, si parla del MediaTek Dimensity 900 a 6 nm con CPU octa-core, GPU Mali G68 e modem 5G. Per quanto riguarda la batteria, OnePlus Nord CE 2 riprenderà la stessa capacità del predecessore, dunque 4.500 mAh, ma con una ricarica rapida più che raddoppiata: ci sarà la SuperVOOC a 65 watt di OPPO.

Quanto al comparto fotografico, detto che il teaser ufficiale ha confermato un approccio estetico simile a quello di OnePlus Nord 2 5G (ecco la nostra recensione), sul retro ci sarà una fotocamera tripla. Secondo Ishan avrà la seguente configurazione: una principale con sensore da 64 megapixel, una secondaria da 8 megapixel con ottica ultra-grandangolare e Field of View di 119° e un’ultima da 2 MP (come sempre di dubbia utilità). Anteriormente la fotocamera sarà singola e sarà la solita 16 megapixel.

Il taglio di memoria riportato prevede 8 GB di RAM e 128 GB di storage e tra le altre caratteristiche si segnalano: porta USB Type-C, ingresso jack audio da 3,5 mm, slot microSD. Lo smartphone dovrebbe essere proposto nei due colori Gray Mirror e Bahamas Blue.

