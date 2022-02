OnePlus prepara l’arrivo del nuovo OnePlus Nord CE 2. Lo smartphone si avvicina sempre di più al debutto ufficiale e inizia a mostrarsi online con un nuovo benchmark e alcune certificazioni che anticipano le specifiche tecniche del progetto. Il nuovo smartphone di OnePlus potrebbe essere svelato a brevissimo e verrà affiancato anche dal nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite andando a rinnovare ed espandere la gamma Nord di casa OnePlus. Vediamo gli ultimi aggiornamenti sul progetto.

OnePlus Nord CE 2: ecco tutte le specifiche tecniche note

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 è stato avvistato su Geekbench, con il numero di modello IV2201. Il benchmark conferma la presenza del SoC MT6877V/ZA. Si tratta del MediaTek Dimensity 900 che sarà il punto di riferimento della scheda tecnica del nuovo smartphone. Il SoC sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM (anche se una variante da 6 GB di RAM potrebbe arrivare ugualmente) e potrà contare sul sistema operativo Android 11, opportunamente personalizzato con OxygenOS 12.

Ad arricchire le informazioni a nostra disposizione sulla scheda tecnica del nuovo OnePlus Nord CE 2 ci pensa la certificazione TUV. In vista del lancio, infatti, tale certificazione ci anticipa che lo smartphone potrà contare su di una batteria da 4.500 mAh. La capacità non certo elevatissima per gli standard attuali sarà compensata dal supporto alla ricarica rapida da 65 W che permetterà di ridurre al minimo i tempi per una carica completa.

Direttamente dal sito Camera FV5, invece, arrivano i primi dettagli sul comparto fotografico del nuovo OnePlus Nord CE 2. Lo smartphone potrà contare su di un sensore principale da 64 Megapixel (apertura f/1.7 e lunghezza focale 26.2 mm) che restituirà all’utente immagini da 16 Megapixel realizzate con il pixel-binning. Come confermato da indiscrezioni precedenti, lo smartphone dovrebbe presentare una tripla fotocamera posteriore.

Il sensore principale dovrebbe essere un OmniVision anche se il modello esatto non è noto. Gli altri due sensori dovrebbero essere un ultra-grandangolare ed un sensore per le macro. La camera anteriore sarà, invece, da 16 Megapixel con apertura f/2.4 e supporto alla stabilizzazione elettronica. Anche il resto della scheda tecnica del nuovo OnePlus Nord CE 2 è già stato anticipato da alcune indiscrezioni.

Oltre al già citato SoC Dimensity 900, infatti, lo smartphone proporrà agli utenti un display AMOLED da 6.4 pollici di diagonale. Il pannello avrà risoluzione Full HD e potrà contare su di un refresh rate da 90 Hz. È prevista anche la presenza di un foro per la camera anteriore posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Tra le specifiche ci sarà anche il sensore per le impronte digitali sotto al display.

C’è anche la versione Lite

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 sarà disponibile anche in versione Lite. Le indiscrezioni di queste settimane ci anticipano due smartphone simili ma con alcune sostanziali differenze. Il futuro OnePlus Nord CE 2 Lite, infatti, potrà contare su di un display da 6.59 pollici con pannello LCD e risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento dello smartphone, inoltre, troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 mentre la batteria sarà un’unità da 5.000 mAh.

Non ci sarà il supporto alla ricarica rapida da 65 W. Lo smartphone dovrebbe supportare la ricarica solo fino a 33 W. Il comparto fotografico, inoltre, includerà una tripla fotocamera ma il sensore principale da 64 Megapixel sarà supportato da due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno monocromatico. I nuovi smartphone della gamma Nord di OnePlus dovrebbero debuttare insieme ma potrebbero non arrivare entrambi in Europa. Ne sapremo di più nel prossimo futuro.