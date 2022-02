Il mondo della tecnologia non si ferma mai, archiviato uno degli eventi più attesi degli ultimi tempi (Galaxy Unpacked 2022), oggi è il turno di OnePlus. L’azienda ha annunciato che presenterà a breve due nuovi modelli di TV e un nuovo smartphone: vediamo di cosa si tratta.

OnePlus Nord CE 2 5G è pronto al debutto

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dello smartphone in questione, oggi tramite Twitter, arriva l’annuncio ufficiale di OnePlus India, che fissa per il 17 febbraio prossimo il lancio di OnePlus Nord CE 2 5G.

The OnePlus Nord CE 2 5G is coming soon, and it's going to be #ALittleMoreThanYoudExpect. Stay tuned! pic.twitter.com/kXNO5ps0Wu — OnePlus India (@OnePlus_IN) February 10, 2022

Dal video non si ricavano molti dettagli sull’estetica del dispositivo, quel poco che si nota è un modulo fotografico posteriore costituito da tre sensori, una fotocamera anteriore inserita nel display (con foro nella parte superiore sinistra) e un design generale che richiama quello del predecessore. Grazie a un’immagine diffusa dall’azienda sappiamo inoltre che lo smartphone sarà dotato di jack audio, e avrà il supporto alla ricarica veloce SuperVOOC a 65 W, che dovrebbe consentire una giornata di autonomia con appena 15 minuti di ricarica.

Ricapitoliamo quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del dispositivo:

Display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz

Processore MediaTek Dimensity 900 a 6 nm, Octa Core (2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 CPU) con GPU Mali-G68 MC4

6 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB (UFS 2.1) di memoria / 12 GB di RAM LPDDR4X con 256 GB (UFS 2.1) di memoria

Android 12 con OxygenOS

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 64 MP, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP 119 gradi, fotocamera macro da 2 MP

Fotocamera frontale da 16 MP

Sensore di impronte digitali integrato nel display

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W

OnePlus lancerà due nuovi modelli di TV, Y1S e Y1S Edge

Sempre il 17 febbraio è attesa anche la presentazione dei due nuovi televisori di OnePlus, Y1S e Y1S Edge: non si sa molto al momento, l’azienda si è limitata a pubblicizzare un design senza cornici e una rinnovata integrazione con tutti i suoi dispositivi (smartphone, indossabili e auricolari). I due TV saranno equipaggiati con Android TV 11 con modalità ALLM (Auto Low Latency Mode). OnePlus ha comunque già anticipato che rilascerà ulteriori informazioni, prima dell’evento di lancio; non ci resta che attendere per scoprire di più su quello che ha in serbo l’azienda per i propri clienti.