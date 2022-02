Il Material You e i suoi colori dinamici saranno presto disponibili su più smartphone Android a livello globale, tra i quali quelli Samsung, OnePlus, OPPO, Vivo, Realme e Xiaomi. L’annuncio arriva direttamente dall’Android Developers Blog ufficiale, per bocca del Product Manager Rohan Shah, che di fatto conferma quanto abbiamo visto ieri sul sistema di temi.

Il Material You si espande ed è in arrivo su tanti altri smartphone

Con il lancio di Android 12 dello scorso ottobre, combaciato con il debutto di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, è arrivato il Material You (che in realtà abbiamo iniziato a conoscere durante la fase beta). Quest’ultimo ha portato un’esperienza più fluida e più che mai personalizzata tra le nostre mani.

Una delle novità più apprezzate è costituita dai colori e dai temi dinamici, che si adattano allo sfondo del telefono trasformando di conseguenza il sistema, dalla schermata home ai toggle, dalle impostazioni alle app come ad esempio Gmail.

Vista la maggiore quantità di dispositivi con Android 12 in arrivo nei prossimi mesi, gli OEM sono al lavoro sulle API e stanno collaborando con Google per quanto riguarda il funzionamento coerente dei colori dinamici all’interno dell’ecosistema, in modo che gli sviluppatori possano avere a disposizione tutto ciò che serve e che gli utenti possano trarne vantaggio.

Il team di sviluppatori che si occupa del Material You ha pubblicato l’articolo “Customizing Material”, con codelab e guide per iniziare con Views o Jetpack Compose. Nei prossimi mesi ci saranno aggiornamenti per Material Theme Builder e Material Color Utilities per fornire gli strumenti necessari alla progettazione e all’implementazione.

Tutto questo sarà utile per allargare sempre di più il Material You e i suoi colori dinamici, le cui potenzialità possono già essere apprezzate su alcune app di Google come Gmail, Foto e Chrome. Prepariamoci quindi a goderci il “vero” Android 12 su una quantità sempre maggiore di dispositivi e di applicazioni.

Potrebbe interessarti: La serie Pixel 6 entra nel programma Android Beta, la terza beta di Android 12L è ora disponibile