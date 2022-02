Mancano poche ore al Galaxy Unpacked, nel corso del quale Samsung presenterà la serie Galaxy S22, ma a quanto pare c’è ancora spazio per qualche anticipazione dell’ultimo minuto. Come riporta infatti WinFuture, la compagnia sud coreana presenterà anche due nuovi caricabatterie wireless, che accompagneranno gli smartphone e i tablet della serie Galaxy Tab S8.

Due caricabatterie da 15 watt

Se per quanto riguarda la ricarica cablata la nuova serie dovrebbe supportare la tecnologia a 45 watt, come anticipato nelle scorse settimane, la ricarica wireless dei nuovi modelli dovrebbe fermarsi a 15 watt. Questa almeno è la potenza erogata dai due nuovi caricabatterie che saranno presentati domani e sembra inverosimile che Samsung non voglia sfruttare al massimo la potenza a disposizione.

Si parte da Samsung Wireless Charger EP-P2400 da 15 watt, che permette la ricarica di un singolo dispositivo alla volta. Questo significa che dovrete lasciare il vostro nuovo Galaxy S22 (qualunque modello esso sia) in carica per un paio d’ore nel peggiore dei casi, non proprio il massimo.

Se invece avete la necessità di caricare più dispositivi contemporaneamente, anche i “vecchi” Galaxy S21 o Note 20, potete rivolgervi a Samsung Duo Wireless Charger EP-P5400, di dimensioni maggiori al fine di poter ricaricare due dispositivi. Oltre agli smartphone sarà comunque possibile ricaricare gli smartphone della serie Galaxy Watch 4 e le cuffie Galaxy Buds, mentre sembra che non sarà possibile ricaricare smartwatch di altri produttori.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili nella versione bianca o nera e nella confezione di vendita sarà incluso un caricabatterie da 25 watt. Nessuna indicazione, almeno al momento, per quanto riguarda il prezzo ma saremo più chiari domani, quando tutti i prodotti saranno annunciati.

