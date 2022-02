Le reazioni sono una delle funzionalità più attese da parte degli utenti WhatsApp, e potrebbero finalmente fare il loro “debutto definitivo” a breve, ovviamente a partire dalla solita versione beta. Dopo un titubante approdo sull’app infatti, la funzione era stata rimossa.

Le reazioni stanno per arrivare su WhatsApp beta, di nuovo

Sono già diversi mesi che si parla delle reazioni su WhatsApp: lo scorso novembre vi abbiamo mostrato la funzione, mentre a dicembre abbiamo potuto raccontarvela più da vicino anche in video. Purtroppo però non sono mai state davvero disponibili, neanche nella versione beta dell’app di messaggistica (comparivano ma non funzionavano).

Mentre si parla sempre più delle Community, grazie al solito WABetaInfo veniamo ora a sapere che le reazioni stanno finalmente arrivando su WhatsApp beta, protette da crittografia end-to-end. Si parla di disponibilità con un nuovo aggiornamento della versione beta per Android e iOS, anche se non abbiamo date precise. Negli screenshot qui sotto possiamo avere un’idea di come funzioneranno.

Che sia finalmente la volta buona? Le reazioni sono attese su WhatsApp ormai da tempo, quindi speriamo di poterle vedere davvero a bordo degli smartphone Android nei prossimi giorni. Quanto state aspettando questa novità? Fateci sapere la vostra nel solito box. Ovviamente vi manterremo aggiornati sull’argomento, quindi continuate a seguirci.

