Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, così come ci viene confermato dal rilascio quasi giornaliero di nuove versioni beta per i dispositivi Android e tra le funzionalità in arrivo nei prossimi mesi ne troviamo anche una che riguarda le reazioni.

Oramai da diverse settimane sappiamo che presto gli utenti avranno la possibilità di rispondere ad un messaggio ricevuto con una reazione, funzionalità che sarà disponibile sia nelle conversazioni singole che in quelle di gruppo.

Ebbene, oggi scopriamo che tutti potranno vedere chi ha reagito a un messaggio semplicemente visualizzando le informazioni sulla reazione, così come viene mostrato dal seguente screenshot:

Tutte le reazioni sono elencate nella prima scheda denominata “Tutte” e poi vi sono altre schede dedicate alle singole possibili emoji utilizzate. Gli utenti potranno reagire a un messaggio specifico una volta e le reazioni sono limitate a 6 emoji.

La funzione in questione è stata individuata in una versione beta di WhatsApp per iOS ma gli sviluppatori stanno lavorando per portarla anche sul canale beta per Android.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando le reazioni potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti in una release stabile dell’applicazione.

Come provare le versioni beta di WhatsApp

Chi vuole provare in anteprima le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

