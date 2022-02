WhatsApp Beta si aggiorna ancora e avvicina le Community

WhatsApp ha appena portato un nuovo aggiornamento dell’app Beta per Android, la versione 2.22.4.9, nel Google Play Beta Program. Questo nuovo update contiene indizi importanti per la futura implementazione della funzione Community.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di WhatsApp in tema di backup su Google Drive, per il possibile rilascio dell’app per iPad e per via della precedente release Beta che fortunatamente aveva risolto dei malfunzionamenti riscontrati da non pochi utenti. Il tutto senza dimenticare che il servizio è finito nuovamente sotto la lente dell’UE per questioni legate alla privacy. Adesso, invece, andiamo a scoprire che cosa bolle in pentola.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.4.9

Con questa nuova versione di WhatsApp Beta, come detto, si torna a parlare delle Community. Di questa nuova funzione sappiamo che il team di sviluppo di WhatsApp ci sta lavorando da mesi e che precedenti indizi erano emersi già verso la fine dello scorso anno. Appena una settimana fa, inoltre, vi avevamo parlato di Community Home, che permetterà all’utente di tenere d’occhio le proprie community e tutti i gruppi in esse inclusi.

Ebbene, da WhatsApp Beta 2.22.4.9 emerge ora che c’è un’altra novità in arrivo per le Communities. Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, attraverso la funzione “Bring your groups together” sarà più facile riunire tutti i gruppi in un unico posto per una gestione più agevole (“Add the groups you manage to one place for easy access“); inoltre si potrà inviare un messaggio unico a tutti i membri per tenerli aggiornati (“Reach everyone at once” – “Send announcements to all members and keep them updated“).

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo bisogna precisare che la funzione non è ancora disponibile neppure per gli utenti Beta; verrà rilasciata da WhatsApp solo con un futuro aggiornamento.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa potete ricorrere ad APK Mirror.