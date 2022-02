Samsung apre il mese di febbraio con una serie di interessanti coupon validi per l’acquisto a prezzo scontato di diversi suoi dispositivi sullo shop ufficiale. Grazie ai codici che stiamo per fornirvi, potete portarvi a casa con ribassi fino a 300 euro prodotti come Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy Tab S7, S7+ e S7 FE: procediamo subito per scoprire come.

Il Samsung Shop è pieno di coupon: sconti fino a 300 euro su smartphone e tablet Galaxy

Partiamo con il coupon più corposo, quello da 300 euro: riguarda i pieghevoli, ossia Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, in tutte le versioni disponibili sullo shop ufficiale. I prezzi di partenza sono di rispettivamente 1849 euro (12-256 GB) e 1099 euro (8-128 GB), ma digitando FOLDABLE300 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali potete farli scendere di 300 euro (1549 e 799). Il codice sconto è valido per tutto il mese di febbraio 2022.

Proseguiamo con la serie Samsung Galaxy S21, che può contare sui coupon GALAXYS130, GALAXYS200 e GALAXYULTRA180: il primo consente di risparmiare 130 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy S21, il secondo 200 euro su Samsung Galaxy S21+ e il terzo 180 euro su Samsung Galaxy S21 Ultra. Anche in questo caso i codici sono validi per tutto il mese di febbraio.

Ce n’è anche per gli smartphone della serie Fan Edition: dalle prossime ore potrete acquistare Samsung Galaxy S21 FE con 120 euro di sconto grazie al codice GALAXYFE120 (fino all’8 febbraio 2022), mentre per il modello precedente, Samsung Galaxy S20 FE, potete fin da subito approfittare di un ribasso di 150 euro (GALAXYFE150) per entrambe le varianti (4G e 5G).

Se invece siete alla ricerca di un tablet Android, fino al 28 febbraio 2022 il Samsung Shop propone coupon per Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ e Galaxy Tab S7 FE: per i primi due potete inserire PROMOTABLET per avere 200 euro di sconto, per il terzo avete a disposizione TABLET100 per ricevere un taglio di 100 euro sul prezzo di listino.

Per procedere all’acquisto non vi resta che seguire i link qui in basso (ricordatevi di digitare i coupon prima di procedere al pagamento):

