La gamma Realme si arricchisce con l’arrivo della versione Global del nuovo Realme 9i, già ufficializzato in Asia sul finire dello scorso anno. Lo smartphone è in vendita a partire da oggi tramite Aliexpress e rappresenta un nuovo riferimento dell’offerta di smartphone Realme per la fascia bassa del mercato. Il nuovo prodotto di Realme è il primo a poter contare sullo Snapdragon 680 di Qualcomm. Vediamo le specifiche tecniche ed il prezzo del nuovo Realme 9i.

Realme 9i: ecco tutte le specifiche tecniche

Il nuovo Realme 9i è uno smartphone di fascia bassa con specifiche complete che potrà rappresentare una buona soluzione per chi è in cerca di uno smartphone economico in grado di offrire buone prestazioni nell’uso quotidiano. Il nuovo smartphone di Realme presenta un display da 6.6 pollici di diagonale con pannello IPS LCD caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Il display ha un foro per la fotocamera anteriore.

A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno oppure da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (potrebbe arrivare anche una versione con 6 GB di RAM già disponibile in alcuni mercati asiatici). Per entrambe le varianti è possibile espandere la capacità di archiviazione con una microSD grazie all’apposito slot dedicato. Da notare che non c’è il supporto 5G. Lo smartphone integra una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 Megapixel (f/1.8) supportato da due sensori da 2 Megapixel, uno per la profondità di campo ed uno per le macro. La camera anteriore è, invece, da 16 Megapixel. A completare la dotazione tecnica dello smartphone troviamo la porta USB-C, il jack audio da 3.5 mm ed il sensore di impronte digitali laterale. Lato software c’è Android 11 con Realme UI 2.0. Lo smartphone presenta dimensioni di 164.4 x 75.7 x 8.4 per un peso complessivo di 190 grammi.

Prezzi

Il nuovo Realme 9i in versione Global debutta in anteprima su AliExpress con un prezzo di 166,69 euro per la versione 4/64 GB e di 188,94 euro per quella da 4/128 GB. Lo smartphone arriva sul mercato in due varianti cromatiche (Prism Black e Prism Blue). Il Realme 9i potrebbe essere, prossimamente, protagonista di un lancio ufficiale in Italia con l’arrivo anche nei listini dei principali rivenditori del Paese.

Acquista Realme 9i su AliExpress