In attesa della presentazione ufficiale di OPPO Find X5 Pro, in programma per marzo, nelle scorse ore in Rete sono stati pubblicati alcuni degli sfondi che dovrebbero essere pre-installati sul nuovo smartphone di punta di OPPO.

Ricordiamo che stiamo parlando di un device di fascia alta, che dovrebbe poter contare su una dotazione hardware da primo della classe, a partire da un display AMOLED con risoluzione QHD+, tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz e da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone del produttore asiatico dovremmo trovare fino a 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless) e ColorOS 12.1.

Anche il comparto fotografico dovrebbe essere in grado di soddisfare gli utenti più esigenti e ciò grazie a una fotocamera frontale Sony IMX709 RGBW da 32 megapixel e a una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel con OIS, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX709 DOL-HDR da 32 megapixel e da un sensore Samsung S5K3M5 da 13 megapixel).

Ecco gli sfondi di OPPO Find X5 Pro da scaricare

Chi è sempre alla ricerca di nuovi sfondi con cui personalizzare il proprio smartphone sarà contento di sapere che la community di XDA Developers è riuscita a recuperare alcune delle immagini su cui potrà contare chi acquisterà OPPO Find X5 Pro.

E per chi non si accontenta delle immagini statiche, ci sono anche i relativi sfondi live.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare uno o più di questi sfondi (sia statici a risoluzione 1.080 x 2.412 pixel che in formato live), potete scaricare il relativo pacchetto attraverso il seguente link:

scarica gli sfondi di OPPO Find X5 Pro

